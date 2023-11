Der chirurgische Bereich der Clínica Rotger verfügt derzeit über den einzigen Da-Vinci-Xi-Roboter im privaten Gesundheitswesen auf Mallorca. Die Spezialisten der Abteilung für robotergestützte Chirurgie von Quirónsalud auf den Balearen haben im ersten Jahr seit der Einführung der Roboterplattform, der am weitesten entwickelten für die Durchführung minimalinvasiver Eingriffe, bereits 50 Operationen durchgeführt. Dies bestätigt die Koordinatorin der Abteilung für robotergestützte Chirurgie von Quirónsalud auf den Balearen, Dr. Marta de la Cruz, die außerdem hervorhebt: "Bislang konnten mehr als 50 Patienten in der privaten Gesundheitsversorgung auf Mallorca von dem Engagement der Familie Rotger für technologische Innovation und Patientensicherheit im chirurgischen Bereich der Klinik profitieren".

Die Ärztin, ein Experte für robotergestützte Urologie, erklärt außerdem, dass "das Engagement für technologische Innovation, das der Da Vinci-Roboter darstellt, die besten Spezialisten anzieht und die Kombination beider Faktoren maximale Sicherheit bei hochkomplexen Operationen bietet". Konkret gibt es bereits Studien, die bestätigen, dass bei Prostatakrebsoperationen mit konservativen Techniken und Roboterunterstützung die Wiederherstellung der Erektionsfähigkeit im ersten Jahr um 30 bis 40 Prozent höher ist als bei anderen Techniken, obwohl die Ergebnisse immer von der vorherigen Erektionsfähigkeit und dem Alter des Patienten abhängen.

Dr. Marta de la Cruz, Koordinatorin der Abteilung für robotergestützte Chirurgie in der Clínica Rotger und im Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas.

Dr. Juan Pablo Burgués vom Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas erklärt: "Die Präzision, die der Da-Vinci-Roboter bietet, ermöglicht es uns, die Prostata genaustens zu untersuchen und zu operieren und dabei die Auswirkungen auf die Erektionsfähigkeit und die Harnkontinenz zu minimieren. Keine andere chirurgische Technik kann die Perfektion der Dissektion und der Nähte im Vergleich zum Roboter reproduzieren".

Dr. Juan Pablo Burgués. Unten, Dr. José María Muñoz.

Die Abteilung für Roboterchirurgie von Quirónsalud auf den Balearen verfügt über Fachärzte für Urologie, Gynäkologie, allgemeine Verdauungschirurgie und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, die für den Einsatz von Robotern ausgebildet und akkreditiert sind. Sie alle sind Chirurgen mit umfassender Erfahrung in hochkomplexen Eingriffen und nutzen derzeit die zahlreichen Vorteile der Roboterchirurgie. In diesem Sinne hebt Dr. José María Muñoz den Unterschied hervor, den der Da-Vinci Xi-Roboter darstellt: "Die robotergestützte Verdauungschirurgie stellt ein Vorher und ein Nachher bei chirurgischen Verfahren dar.

Dr. Guillermo Til, HNO-Arzt, der in der Roboterchirurgie akkreditiert ist.

Die Bewegungsfreiheit, die der “Da Vinci” bietet, die verbesserte 3D-Sicht und die ergonomische Position des Chirurgen sorgen für Sicherheit bei jedem Eingriff. Wir können sehr kleine Räume mit einer Präzision und Klarheit erreichen, die mit keiner anderen Methode möglich ist. Er fügt hinzu: "Ich bin der Familie Rotger persönlich dankbar, dass sie den Chirurgen der Klinik die Möglichkeit gegeben hat, mit dem Da-Vinci-Xi-Roboter zu arbeiten, was angesichts der ausgezeichneten funktionellen und onkologischen Ergebnisse, die wir in diesen ersten Fällen erzielt haben, letztendlich auch für den Patienten von Vorteil ist". Zusammen mit seinem Team ist Dr. Muñoz ein Pionier bei der erstmaligen Anwendung neuer robotergestützter Techniken auf den Balearen, wie der Achalasie und dem ersten robotergestützten Magenbypass

Parallel dazu erstreckt sich die Anwendung robotergestützter Operationstechniken auf andere Eingriffe wie Hysterektomie, Myomektomie oder Gebärmuttertumore in der Gynäkologie, Dickdarm- und Enddarmchirurgie, bariatrische Chirurgie oder hepatisch-biliäre-pankreatische Eingriffe sowie die Chirurgie des unteren Speiseröhrendrittels in der Allgemeinchirurgie. Darüber hinaus sind einige HNO-Fachärzte auch für Eingriffe wie die Operation des obstruktiven Schlafapnoesyndroms oder die Entfernung von Tumoren in der Kopf- und Halschirurgie ausgebildet.

Dr. Anna Torrent, Spezialistin für robotergestützte gynäkologische Operationen.

Die immersive 360-Grad-Sicht und die größere Kapazität für Präzisionsbewegungen, die der Operationsroboter “Da Vinci Xi” bietet, erleichtern die Arbeit des Chirurgen und beschleunigen die Genesungszeit des Patienten.

Ein großes Team von Spezialisten für robotergestützte Chirurgie bei Quirónsalud auf den Balearen

Der Einsatz der Roboterplattform erfordert eine Akkreditierung und anspruchsvolle spezifische Ausbildungsprogramme, was an sich schon eine Quelle ist, um Talente anzuziehen und die besten Spezialisten in das medizinische Personal der Klinik zu integrieren. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um die besten Fachleute der einzelnen Disziplinen.

Dies ist zum Beispiel bei gynäkologischen Eingriffen mit Robotern der Fall, bei denen Dr. Anna Torrent wesentliche Vorteile hervorhebt: "Die bessere Genesung der Patienten, die eine offene Operation vermeiden, die weniger Blut verlieren und im Allgemeinen in kürzerer Zeit zu ihrem normalen Leben zurückkehren können". Alles in allem handelt es sich um eine Summe von Faktoren, die wiederum die koordinierte Arbeit von Anästhesisten, Krankenschwestern, Pflegern usw. erfordern, aber das ist es, was den Unterschied ausmacht und laut Dr. Torrent: "Es ist eine klare Vision, die Zukunft in die Gegenwart verwandeln zu wollen".

Auch Dr. Guillermo Til sieht die Fortschritte der Roboterchirurgie positiv: "Als Chirurg kann ich bestätigen, dass die Roboterchirurgie einen Qualitätssprung in der chirurgischen Behandlung von Patienten darstellt. Größere Präzision, Vergrößerung des Operationsfeldes und weniger invasive Eingriffe, die bessere Heilungsraten erzielen. In der Rotger-Klinik war dieser Fortschritt dank des Engagements der Familie Rotger möglich, die ihren Fachleuten das höchste Niveau an Technologie zur Verfügung stellt".

Dr. Manuel Tomás, ebenfalls Spezialist für robotergestützte HNO-Heilkunde, ist der Meinung, dass "die beste Technologie in Verbindung mit menschlichen Fähigkeiten uns der Exzellenz in der Patientenversorgung näher bringt". Insgesamt besteht die Abteilung für robotergestützte Chirurgie aus einem multidisziplinären Team hervorragender Fachleute, die über umfassende Erfahrung in ihren Spezialgebieten verfügen und in der Lage sind, mit der fortschrittlichen Technologie des chirurgischen Bereichs, der derzeit der modernste auf den Balearen ist, die besten Ergebnisse zu erzielen.