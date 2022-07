DIE FIRMENGESCHICHTE

Wir sind ein Familienunternehmen, das sich dem der Nautikbranche verschrieben hat. Im Laufe der Jahre konnten wir uns an die sich verändernde Situation des Sektors anpassen, um unseren Kunden stets den besten und persönlichsten Service zu bieten.

Summer Yachts befindet sich im historischen Hafen von Porto Cristo, wo wir unsere Wurzeln haben und wo wir im Laufe der Jahre gewachsen sind und unserer Position in der balearischen Nautikbranche, vor allem an der Ostküste Mallorcas, gefestigt haben. Dort finden Sie unsere Verwaltungs- und Vertriebsbüros. Außerdem verfügen wir im Industriegebiet von Son Servera über ein 1500 Quadratmeter großes überdachte Halle für die Wintereinlagerung von Booten.

ITAMA UND WIR

Wir sind der offizielle Vertriebspartner von Itama für Spanien, einer Marke, mit der wir seit mehr als zwanzig Jahren eine ganz besondere Beziehung unterhalten. Itama ist eine der historischen Marken der Ferretti-Gruppe und hat drei außergewöhnliche Modelle: 45S, 62S und 75S.

FERRETI GRUPPE

Wir sind auch offizielle Unterhändler der renommierten Marken der Ferretti-Gruppe wie Riva, Pershing, Ferretti Yachts und Custom Line.

UNSER DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

Wir bieten alle Arten von Dienstleistungen an und haben dabei vor allem ein Ziel vor Augen: die Pflege Ihres Bootes, damit Sie es immer in vollen Zügen genießen können.

Wir vereinbaren mit Ihnen den Wartungsplan, der genau Ihren Bedürfnissen entspricht.

In unserem Dienstleistungsangebot finden Sie:

- Winterlager: Dank unserer Lagerhalle mit mehr als 1500 Quadratmeter überdachter Fläche können wir eine große Anzahl von Booten während der Wintersaison zur Wartung und Aufbewahrung unterbringen. Als Eigentümer werden Sie im Vorfeld über alle geplanten Arbeiten informiert, in den meisten Fällen inklusive Kostenvoranschlag. Auf diese Weise haben Sie stets die Kontrolle über die ausgeführten Arbeiten und deren Kosten.

- Wartung. Wir erstellen mit dem Kunden einen für jedes Schiff angepassten Wartungsplan.

- Umrüstung. Wir analysieren die Gesamtsituation des Schiffes und erstellen ein umfassendes Umrüstungsprojekt. In den meisten Fällen ist ein großer Teil des Schiffes betroffen. Wir sind Spezialisten für diese Art von Arbeiten, insbesondere für die Boote der Marken Itama, Riva oder Pershing.

- Sommer. Während des Sommers kümmern wir uns um alles, damit Ihr Boot immer einsatzbereit ist. Wir bereiten es vor, bevor es in See sticht, und überholen alles bei seiner Rückkehr in den Hafen. In der Zeit, in der das Boot intensiver genutzt wird, bieten wir Dienstleistungen an, die an die Bedürfnisse des jeweiligen Eigentümers angepasst sind.

Unsere Kunden haben eine Leidenschaft für das Meer, und unsere Aufgabe ist es, ihnen einen persönlichen Service zu bieten und langfristige Beziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen und Respekt basieren.

