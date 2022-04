Fünf Tipps für eine entspannte Anreise

PR-Bericht

Die Urlaubsinsel Mallorca ist eines der beliebtesten Ziele der Deutschen. Die Flugzeit ist kurz, die Preise sind im Vergleich mit anderen Urlaubszielen günstig. Das Klima ist vom Frühling bis zum späten Herbst so mild, dass Sie dem trüben deutschen Wetter an vielen Wochen entfliehen können. In der Vergangenheit hat sich Mallorca als Partyinsel einen Namen gemacht. Dies hat sich bereits vor dem Beginn der Coronapandemie geändert, denn die Regierung der Insel hatte sich schon zu diesem Zeitpunkt vorgenommen, das Image zu ändern. Selbstverständlich können Sie am Ballermann noch Partys feiern, doch die Gelage am Strand mit großen Eimern Sangria sollen der Vergangenheit angehören.

Neues Lebensgefühl auf Mallorca

Mallorca soll eine Insel für Familien und Paare werden, die einen entspannten Urlaub verbringen möchten. Während der Coronapandemie waren deutlich weniger Gäste auf Mallorca als in den anderen Jahren. Dies gab der Regierung die Option, die gewünschten Veränderungen voranzubringen. Wenn Sie in der nächsten Zeit nach Mallorca reisen möchten und die Insel bereits kennen, sind die Veränderungen schon deutlich. Viele Gäste der Insel freuen sich über die neue Lebensart, die sie auf Mallorca erwartet. Wenn Sie eine Reise nach Mallorca planen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten der Anreise. Linienflüge sind die klassische Option. Sie können die Insel aber auch auf anderen Wegen erreichen.

Mit dem Privatjet nach Mallorca reisen

Der Privatjet ist eine Alternative zu der Reise mit einem Linienflug. Möchten Sie nicht von und nach Palma de Mallorca mit einem Charterflug reisen und suchen nach einer anderen Möglichkeit, die Insel schnell zu erreichen, ist der Privatjet als Option interessant. Erkennen Sie die Vorteile dieser Art des Reisens:

* Nur wenige Mitreisende

* Planen Sie Hin- und Rückflug individuell nach Ihrer Vorstellung

* Start auch von kleineren deutschen Flughäfen möglich

* Auf Wunsch Shuttleservice direkt zum Rollfeld

* Bequeme und kurzfristige Buchung über die App möglich

Suchen Sie nach einer Verbindung von einer Stadt, die sich in der Nähe Ihres Wohnortes befindet. Sollten Sie kein Angebot bekommen, können Sie eine individuelle Anfrage stellen. Geben Sie zu diesem Zweck das Datum ein, an dem Sie fliegen möchten. Auch den Termin der Rückreise können Sie in der Anfrage erwähnen. Sie bekommen ein individuelles Angebot für Ihre Reise nach Mallorca. Möchten Sie nur für ein langes Wochenende nach Mallorca reisen oder finden Sie zu dem von Ihnen gewünschten Termin keinen Linienflug? Sie reisen mit dem Privatjet zu dem Datum, das Sie sich vorgestellt haben und müssen in Ihrer Reiseplanung keine Kompromisse eingehen.

Anreise mit dem Auto? - Auch das ist möglich

Sie möchten mit dem Auto entspannt nach Mallorca reisen und dabei das Festland von Europa besser kennenlernen? Auch das ist möglich. Von Vorteil ist es, wenn Sie mit einem Wohnmobil oder einem Van unterwegs sind. Aber auch die Anreise mit dem Pkw ist realisierbar. Es gibt von Spanien, aber auch von der französischen Küste Fähren, die Sie nach Mallorca bringen. Es ist vor allem in der Saison empfehlenswert, vorab zu buchen, um sicher einen Platz auf einer Fähre zu bekommen. Sind Sie gern mit der Bahn unterwegs oder möchten Sie als Rucksacktourist durch Europa reisen, ist die Fähre ebenfalls eine Option, die Sie in die engere Wahl nehmen können.