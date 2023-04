Entdecken Sie Can Verí im Herzen des Bergdorfs Sóller: Ein renoviertes historisches mallorquinisches Gebäudes, das eine Reihe verschiedener Boutique-Suiten beherbergt. Getreu ihrem historischen Erbe verfügen die Suiten über hohe Decken mit traditionellen Akzenten, einzigartigen Fliesenböden und handgefertigten Holzmöbeln. Alle Materialien stammen aus der Region, die Qualität und die Details sind in jedem einzelnen Zimmer zu sehen.

Can Veri ist der ideale Ort für einen mediterranen Kurzurlaub, bei dem man im Zentrum des emblematischen Platzes von Sóller wohnen und die charmanten Ecken des Ortes erkunden kann. Entstanden aus einem Familienprojekt mit einer großen Lokalverbundenheit, wurde Can Verí konzipiert, um seinen Gästen die Liebe zu seiner Umgebung, der schönen Geschichte seines Ortes und seiner Menschen zu zeigen.

Sie werden die Freiheit genießen, sich wie zu Hause zu fühlen. Mit Hilfe eines Passwortsystems erhalten Sie einen Schlüssel, mit dem Sie Ihre eigene private Oase entdecken können, in der Sie völlig unabhängig sein können.

Hier sind Sie der Herr über Ihre Zeit. Ein Ort, an dem die persönliche und familiäre Behandlung, die Sie erhalten, Ihnen ein unvergessliches Erlebnis beschert, das Ihnen in Erinnerung bleiben wird.

Sóller mit seinen engen, von traditionellen Steinhäusern gesäumten Gassen und dem belebten Stadtplatz mit seinen lebhaften Cafés und Boutiquen lädt zum Bummeln und Entdecken ein. Die Herzlichkeit der Menschen und der süße Duft der blühenden Orangenbäume schaffen eine romantische und charmante Atmosphäre, die noch lange nach dem Urlaub nachwirkt. In Can Veri ist zudem die Liebe zur Kunst in jeder Ecke zu spüren. Hier finden Sie große Künstler wie den verblüffenden und provokanten Pep Girbent (Sóller, 1966), aber auch Werke von Jaume Pinya (Sóller, 1953), ursprünglich und gewagt, und die des zarten und sibyllinischen Toni Garau (Sóller, 1974). In derselben Straße können Sie auch Werke von Künstlern wie Joan Miró, Henri de Toulouse-Lautrec und Paul Klee im Museum Can Prunera bewundern.

Jeder Winkel ist von künstlerischen Details durchdrungen, von unserer Dachgeschoss-Suite im obersten Stockwerk des Gebäudes bis zu unserer Suite mit Innenhof mit Rollstuhlzugang. Mit einer geschmackvollen Einrichtung in hellen, gemütlichen und neutralen Tönen laden unsere Suiten dazu ein, in die Schönheit des mediterranen Lichts und des charmanten Dorfes Sóller einzutauchen. Außerdem können Sie sich mit einem erfrischenden Glas Wein oder einem Aperitif Ihrer Wahl auf Ihrem eigenen französischen Balkon oder Ihrer privaten Terrasse entspannen, je nachdem, welche Suite Sie wählen. Darüber hinaus verfügen alle unsere Suiten über eine voll ausgestattete Küche sowie über Badezimmer, Wohn- und Schlafzimmer, die Ihnen maximalen Komfort und Bequemlichkeit während Ihres Aufenthalts bieten.

Can Verí ist der ideale Ort für Neugierige und Abenteurer. Auf eine sehr authentische mallorquinische Weise spürt man in den Suiten diese traditionellen Wurzeln. Hier können die Besucher den wahren Zauber Sóllers entdecken. Es ist der perfekte Ort für Menschen, die Wert auf Gastronomie, Kultur und neuen Luxus legen und wo man sehen kann, wie Kunsthandwerker wahre Kunst geschaffen haben.