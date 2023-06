Wer für diesen Sommer noch eine Ferienunterkunft auf Mallorca buchen möchte, sollte sich beeilen. Die Nachfrage ist groß, und viele Quartiere sind schnell ausgebucht. Um sich gute Chancen auf eine Unterkunft nach eigenen Wünschen zu sichern, empfiehlt sich die Beachtung der folgenden fünf Tipps.

Schnell sein und konsequent an den eigenen Ansprüchen orientieren

Der erste und sicherlich wichtigste Tipp lautet, so früh wie möglich zu buchen. Denn je früher gebucht wird, desto größer ist die Auswahl der noch verfügbaren Ferienwohnungen für einen Urlaub auf Mallorca. Mindestens ebenso wichtig ist jedoch die Empfehlung, bei der Auswahl der Ferienunterkunft die eigenen Vorlieben und Urlaubsgewohnheiten konsequent zu berücksichtigen. Wer es im Urlaub lieber ruhig und entspannt mag, sollte andere Angebote wählen als diejenigen, die möglichst jeden Abend ausgehen und feiern wollen. Und für einen klassischen Strandurlaub empfehlen sich andere Orte als für einen Aktivurlaub mit Wanderungen, Radtouren und ähnlichen Aktivitäten. Einer der Vorteile Mallorcas ist es, dass dort für nahezu jede Art der Urlaubsgestaltung passende Unterkünfte vorhanden sind. Das Angebot reicht von gut ausgestatteten Apartments in Strandnähe und mit städtischer Infrastruktur in Reichweite über historische Villen und komplette Häuser in Küstennähe oder im Landesinneren bis zu traditionellen Fincas in landschaftlich reizvollen Lagen abseits der turbulenten Touristenzentren.

Die ganze Insel im Blick behalten – nach Insider-Tipps fragen

Der dritte Tipp lautet, sich bei der Unterkunftssuche auf die gesamte Insel und nicht nur auf die bekanntesten Tourismus-Hotspots zu fokussieren. Wer beispielsweise eine Ferienwohnung zur Miete in Alcúdia bucht, findet dort ebenfalls eine Kombination von traumhafter Küstenlage, historischer Architektur und bestens ausgebauter touristischer Infrastruktur vor, zugleich aber auch eine entspanntere Atmosphäre als in Palma. Das weiter landeinwärts liegende Pollença bietet historische Bauten aus verschiedensten Epochen seit der römischen Antike sowie eine gute Ausgangslage für Touren ins Gebirge. Südlich von Alcúdia zieht Platja de Muro mit sechs Kilometern Badestrand viele Familien mit Kindern an, und in Can Picafort kommen neben Badeurlaubern zahlreiche Wassersport-Fans auf ihre Kosten. Wer einen bestimmten Ort in die engere Wahl gezogen hat, sollte sich – so der vierte Tipp – am besten mehrere Angebote vormerken. Dann muss nicht erst wieder neu recherchiert werden, falls das bevorzugte Angebot im gewünschten Zeitraum schon belegt ist.

Erfahrungen anderer nutzen

Der fünfte Tipp richtet sich vor allem an diejenigen, die zum ersten Mal einen Urlaub auf Mallorca planen. Da es sich um ein bei vielen Deutschen sehr beliebtes Reiseziel handelt, ist es meist nicht schwer, im Bekannten- oder Verwandtenkreis Personen mit eigenen Mallorca-Erfahrungen zu finden. Wer diese direkt darauf anspricht und nach Tipps für einen gelungenen Mallorca-Urlaub fragt, bekommt oftmals noch die eine oder andere interessante Idee, die so in keinem Reiseführer zu finden ist.