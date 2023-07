Die Hitzewelle der letzten Tage auf Mallorca lässt keinen Zweifel daran, dass der Sommer bereits angekommen ist und besonders heiß zu werden verspricht. Was gibt es Besseres, als sich in einem erfrischenden Pool zu entspannen, sich mit den Services eines luxuriösen Hotels verwöhnen zu lassen und sich im Urlaub zu fühlen, ohne zu verreisen?

Auf Mallorca findest du Hotels mit außergewöhnlichen Einrichtungen, die du auch genießen kannst, wenn du auf der Insel lebst, dank der Day Passes. Zudem ermöglicht die Nähe zu Ibiza und Menorca Tagesausflüge und die optimale Nutzung deiner Freizeit den ganzen Sommer über.

Um deine Suche zu erleichtern, haben wir hotelbreak.com, ein mallorquinisches Start-up, das seit 2019 sorgfältig die besten Day Passes auf den Balearen auswählt. Und es hat einen großen Vorteil: Auf ihrer Webseite kannst du ganz einfach alle verfügbaren Erlebnisse einsehen, die Verfügbarkeit überprüfen und sofort mit Bestätigung reservieren. Ein unschätzbarer Zeitgewinn.

In diesem Artikel haben wir unsere fünf Lieblingspools aus allen hotelbreak-Optionen ausgewählt. Sie sind perfekt, um dem Alltag zu entkommen und ein paar Stunden Entspannung mit Familie, Freunden, deinem Partner oder sogar für etwas Zeit für dich selbst zu genießen. Von Mallorca über Menorca bis hin zu Ibiza sind dies die gastfreundlichsten und anspruchsvollsten Hotels mit Day Pass, die wir für dich ausgewählt haben.

HM Ayron Park

Das HM Ayron Park befindet sich in privilegierter Lage in Playa de Palma und ist ein fabelhaftes 5-Sterne-Hotel der HM-Kette. Es ist perfekt, um einen Tag am Pool in der Stadt ohne das städtische Treiben zu verbringen. Innen herrschen Frieden, Ruhe und Eleganz. Es verfügt über einen großzügigen Pool im Erdgeschoss und einen weiteren Pool auf dem Dach mit Meerblick.

Unsere bevorzugte Erfahrung ist der Day Pass, der eine Balibetten-Liege beinhaltet. Aber auf hotelbreak findest du noch viele weitere Optionen, die ein Mittagessen, Zugang zum Spa oder einen Brunch am Sonntag beinhalten. Es wird dir ein einzigartiges Entspannungsgefühl garantieren.

Weitere informationen bei HM Ayron Park.

AluaSoul Mallorca Resort

Der zweite unverzichtbare Pool für diesen Sommer befindet sich in Cala d'Or im AluaSoul Mallorca Resort. Dieses Hotel nur für Erwachsene ab 16 Jahren ist ein wahrer Ruhepol.

Die Einrichtungen sind fantastisch mit zwei Außenpools und direktem Zugang zur Cala Egos. Alle hotelbreak-Erlebnisse in diesem Hotel beinhalten ein Mittagessen und Getränke und bieten sogar eine Option mit Frühstück für diejenigen, die den Pooltag optimal nutzen möchten. Der mediterrane Stil wird dich begeistern.

Weitere informationen bei AluaSoul Mallorca Resort

Mar Hotels Playa de Muro Suites

Wenn du einen Poolplan für die ganze Familie suchst, solltest du dich nicht mit einem einfachen Kinderpool zufriedengeben. In der Bucht von Alcúdia kannst du einen Tag in den Pools dieses wunderschönen Hotels verbringen, das zusätzlich zu seinem Hauptpool auch einen kleinen Wasserpark bietet.

Der Splash Park umfasst zwei Pools mit Rutschen und Wasserspielen für Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahren sowie Bereiche für die Kleinsten im Alter von zwei bis sechs Jahren. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, dich zu entspannen und den Kleinsten im Haus einen unvergesslichen Sommertag zu schenken.

Weitere informationen bei Mar Hotels Playa de Muro Suites

Alua Illa de Menorca

Wenn du einen Tag Mallorca verlassen und Entspannung mit etwas Aktivität kombinieren möchtest, darfst du den Day Pass dieses charmanten Hotels in S'Algar nicht verpassen. Die beiden großzügigen Außenpools, einer für Erwachsene und einer für Kinder, ergänzen die Schönheit von Menorca und bieten eine hervorragende Option sowohl für Erwachsene als auch für Familien mit Kindern.

Um einen Tag lang ihren Pool zu genießen, kannst du den Day Pass über hotelbreak buchen, der ein Mittagessen und Getränke beinhaltet - perfekt für einen eintägigen Ausflug. Darüber hinaus bietet das Hotel Kinderanimation und verfügt über Sporteinrichtungen wie ein Fitnessstudio, Sportplätze sowie originelle Attraktionen wie einen Tischtennisbereich und ein Riesenschachbrett.

Weitere Informationen bei Alua Illa de Menorca

Bless Ibiza

Eine weitere Idee für einen Ausflug außerhalb von Mallorca ist ein Besuch auf Ibiza und das Genießen der magischen Atmosphäre des Bless Hotels. Die atemberaubende Aussicht auf das Meer, der hedonistische Geist und der Luxus dieses fantastischen 5-Sterne-Hotels entführen dich in ein wahres Paradies, in dem du Momente der Ruhe und Raffinesse genießen kannst.

Es ist schwierig zu entscheiden, welcher ihrer Pools schöner ist, sei es der Infinity-Pool am Meer oder der spektakuläre Pool auf dem Dach mit exklusiven Balibetten nur für Erwachsene. Jeder Day Pass ist darauf ausgerichtet, dir einen unvergesslichen Tag nicht nur in den Pools, sondern auch mit Zugang zum Spa und den renommierten gastronomischen Erlebnissen des Hotels zu bieten.

Weitere Informationen bei Bless Ibiza

Jetzt kennst du unsere fünf Lieblingspools, um diesen Sommer auf Mallorca, Ibiza und Menorca einen Tag zu genießen. Welchen wirst du ausprobieren?