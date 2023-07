Mallorca ist für Familien mit kleinen Kindern völlig zu Recht ein beliebtes Reiseziel. Mit seinen atemberaubenden Stränden, familienfreundlichen Aktivitäten und einer Fülle von Annehmlichkeiten bietet Mallorca alles, was Eltern für einen unvergesslichen Urlaub mit ihren Kleinen benötigen. Doch welche Aktivitäten sollte man auf Mallorca mit kleinen Kindern auf keinen Fall verpassen? Wir bieten eine Übersicht.





Kinderfreundliche Strände auf Mallorca



Mallorca ist berühmt für seine traumhaften Strände und viele von ihnen sind ideal für Familien mit Kindern geeignet. Einige kinderfreundliche Strände auf Mallorca sind zum Beispiel Alcúdia Beach, der Strand in Cala Millor und der Santa Ponça Beach. Diese Strände bieten flache Gewässer, die perfekt zum Planschen und Spielen sind. Außerdem gibt es in der Nähe oft eine gute Infrastruktur mit Spielplätzen, Toiletten und Restaurants, die den Bedürfnissen von Familien gerecht werden.



Bootsausflüge mit Kleinkindern auf Mallorca



Wer mit kleinen Kindern auf der Insel Urlaub macht, sollte unbedingt eine Bootstour zusammen unternehmen. Dafür gibt es zahlreiche Anbieter, welche kinderfreundliche Bootstouren anbieten, bei denen man die atemberaubende Landschaft vom Schiff aus genießen kann. Die Touren haben unterschiedliche Längen, sodass man je nach Alter der Kinder die passende wählen kann. Außerdem beinhalten einige Bootsausflüge auch Stopps zum Schnorcheln oder Schwimmen in abgelegenen Buchten. So können sich die Kleinen langsam, aber sicher an die bezaubernde Unterwasserwelt herantasten.



Wandern mit Kleinkindern auf Mallorca



Wer die Insel als Familie außerhalb der großen Hitzeperiode erkundet, zum Beispiel im Frühjahr oder im Herbst, der sollte auf Mallorca unbedingt wandern gehen. Die Insel hat landschaftlich extrem viel zu bieten, was man in keinem Fall verpassen sollte. Mit kleinen Kindern sollte darauf geachtet werden, dass die Routen nicht zu lang sind und gut mit einem Kinderwagen befahren werden können. Bestens möglich ist das zum Beispiel bei einer Rundtour durch die Cala Estellencs oder bei einer Tour um den Stausee Cúber am Fuße des Puig Major. Wer sich den Stress mit dem Kinderwagen nicht antun möchte, der trägt die Kleinen in einer Kraxe auf dem Rücken und hat jederzeit die Hände frei. So werden mit kleinen Kindern selbst Touren durch unwegsames Gelände problemlos möglich.



Aquarium Palma mit kleinen Kindern



Das Aquarium in Palma ist ein großartiges Ausflugsziel für Familien mit kleinen Kindern. Hier können Familien gemeinsam eine faszinierende Unterwasserwelt erkunden. Das Aquarium beherbergt eine Vielzahl von Meereslebewesen, darunter Haie, Schildkröten und zahlreiche farbenfrohe Fischarten. Es gibt darüber hinaus interaktive Bereiche, in denen Kinder die Möglichkeit haben, Meereslebewesen hautnah zu erleben. Das Aquarium ist außerdem nicht nur unterhaltsam, sondern zugleich lehrreich und bietet eine großartige Möglichkeit, die Neugier kleiner Kinder zu wecken.



Katmandu Park in Magaluf mit Kleinkindern



Der Katmandu Park ist ein Wasserpark bzw. ein Themenpark, der Spaß für die ganze Familie bietet. Mit einer Vielzahl von Attraktionen und Aktivitäten ist dieser Park ideal für kleine Abenteurer. Das Areal verfügt unter anderem über ein 4D-Kino, Lasertag, eine Abenteuer-Minigolfanlage und vieles mehr. Die Kinder werden in jedem Fall begeistert sein von den interaktiven und fantasievollen Bereichen des Parks. Es ist übrigens ratsam, früh am Tag anzukommen, um lange Warteschlangen zu vermeiden und den Park in vollen Zügen genießen zu können. Vor allem bei höheren Temperaturen steht es sich mit kleinen Kindern nämlich nicht lange gut in der Hitze.



Marineland in Calvià mit Kindern besuchen



Das Marineland Mallorca ist ein weiteres beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Hier hat man die Möglichkeit, Delfine, Seelöwen und exotische Vögel zu bestaunen. Es gibt außerdem tägliche Shows, bei denen die Tiere in Aktion erlebt werden können. Zudem gibt es einen Wasserbereich mit Wasserrutschen und Pools, in denen die Kinder nach Herzenslust planschen können. Das Marineland ist ein Ort, an dem kleine Kinder die faszinierende Tierwelt hautnah erleben können, das sollte man gemeinsam als Familie wirklich nicht verpassen bei einem Urlaub auf Mallorca.



Bunte Märkte auf Mallorca



Auf Mallorca gibt es zahlreiche Wochenmärkte, zum Beispiel den Markt in Sineu oder den Markt in Santa Maria. Hier gibt es zahlreiche lokale Produkte, interessante Handwerkskunst und frische Lebensmittel zu kaufen. Für kleine Kinder sind diese Märkte genauso toll wie für Erwachsene, denn sie können das Treiben beobachten und die bunten Stände entdecken. Vielleicht finden die Kleinen hier auch ein schönes Souvenir, welches sie als Erinnerung an den Familienurlaub mit nach Hause nehmen können.



Kinderspielplätze auf Mallorca



In den meisten Küstenstädten auf Mallorca gibt es öffentliche Spielplätze, auf denen sich die Kinder austoben können. Spielplätze gibt es zwar überall auf der Welt und man kann diese natürlich auch Zuhause besuchen, aber auf kleine Kinder strahlen sie einfach eine magische Anziehungskraft aus. Da im Familienurlaub alle Parteien auf ihre Kosten kommen sollen, sollte man sich die Zeit nehmen, damit die Kinder auf den Plätzen ausreichend spielen können. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, um neue Freunde zu finden und überschüssige Energien abzubauen, zum Beispiel nach dem Flug oder nach einer längeren Autofahrt über die Insel.



Mallorca mit Kleinkindern: immer eine Reise wert



Ganz gleich zu welcher Jahreszeit, Mallorca ist ein wunderbares Reiseziel für Familien mit kleinen Kindern. Mit seinen kinderfreundlichen Stränden, vielfältigen Aktivitäten und der warmen mediterranen Atmosphäre wird ein Urlaub auf Mallorca mit Sicherheit zu einer unvergesslichen Erfahrung für die ganze Familie. Wer dann noch schöne Fotos vom Urlaub macht, kann sich noch lange an die tollen Momente und die gemeinsame Familienzeit erinnern.