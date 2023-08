Sommererlebnisse zum Träumen, ohne Mallorca zu verlassen

Obwohl der Sommer eine Zeit des Reisens und der Ausflüge ist, arbeiten viele Mallorquiner während der Sommersaison und haben nur das Wochenende oder ein paar Tage frei, um sich zu erholen. Angesichts des Zeitmangels entscheiden sich viele für einzigartige Erlebnisse auf der Insel selbst, die die kurze Dauer dieser Mini-Ferien auf Mallorca durch die hohe Qualität des Aufenthalts kompensieren.

Susanne Turowski, Direktorin des Fünf-Sterne-Hotels Zoëtry Mallorca, das von der Inclusive Collection, einem Teil von Hyatt Hotels & Resorts, geführt wird, erklärt: "Sommerferien in Hotels auf Mallorca zu verbringen, war ein Trend, der während der Pandemie stark einsetzte und sich im Laufe der Zeit fortgesetzt hat. In den meisten Fällen handelt es sich bei den ausgewählten Einrichtungen um das, was wir in der Branche als Zielhotels kennen, in denen die Kunden unvergessliche und einzigartige Erlebnisse haben, ohne die Hotels überhaupt verlassen zu müssen".

Eine Aussage, die eine Minute später bestätigt wird, als ein mallorquinisches Paar auf dem Weg zu seinem Zimmer an einem der Außenpools des Zoëtry Mallorca vorbeigeht.

Einzigartige Erlebnisse, um den Sommer (und den Herbst) zu genießen

Die Lage des Zoëtry Mallorca im Herzen der mallorquinischen Landschaft macht es zu einem 5-Sterne-Hotel der besonderen Art. Die Gäste, die uns besuchen, erklärt Susanne Turowski, "suchen nicht nach einem Sonnen- und Strandhotel, von denen es auf Mallorca viele gibt. Sie wollen sich entspannen, aber auf eine andere und exklusive Weise. Für sie bedeutet Entspannung, Dinge zu tun, für die sie sonst keine Zeit haben, wie z.B. romantische Spaziergänge mit dem Partner, alle Arten von Sport mit oder ohne Kinder, luxuriöse Schönheitsbehandlungen, außergewöhnliche gastronomische Angebote oder eine gute Musikshow".

Diese Erkenntnis hat das emblematische Hotel mit 101 Zimmern, das auf einem spektakulären Anwesen aus dem 14. Jahrhundert und einem 56.000 Quadratmeter großen Garten errichtet wurde, dazu veranlasst, ein Programm mit einzigartigen Sommererlebnissen zu entwickeln.

Ziel dieser Initiative ist es, erklärt der Direktor von Zoëtry Mallorca, "dass die Einwohner nicht bis zum Herbst warten müssen, wenn einige Hotels Sonderangebote für Inselbewohner anbieten, um sich in Hotels auf Mallorca entspannen zu können. Deshalb bietet Zoëtry Mallorca bereits jetzt ein Programm mit fünf Erlebnissen an, das wir bis zum Ende des Sommers und bis in den Herbst hinein fortsetzen werden.

Eat, Pray, Love" im Zoëtry Mallorca

Der Titel des Films 'Eat, Pray, Love' mit der Schauspielerin Julia Roberts in der Hauptrolle verweist auf die Transzendenz, die viele Reisen in jedem von uns hervorrufen.

Eine Reise zwischen dem Alltäglichen und dem Spirituellen, für die oft keine Entfernung nötig ist, um Spuren in unserem Leben zu hinterlassen, und die einige kurze Ausflüge in transzendentale Momente unseres Lebens verwandelt. Das kann ein Spaziergang in der Natur sein, eine unvergessliche Yogasitzung, eine absolut erneuernde Schönheitsbehandlung, ein gastronomisches Menü, das uns begeistert, eine bewegende musikalische Darbietung oder eine einfache Fahrradtour in einem Weinberg.

Erlebnisse, die diese Reise zu einem unvergesslichen Moment machen und an die wir immer wieder zurückkehren, um uns die wahre Bedeutung des Glücks ins Gedächtnis zu rufen.

Fünf-Sterne-Luxus mit einem Michelin-Stern

Für alle, die die Zoëtry Mallorca-Erlebnisse ausprobieren möchten, gibt Susanne Turowski den Überblick über die Angebote, die sie geschaffen haben. "In Anbetracht der kürzlichen Eröffnung des mediterranen Restaurants von Chefkoch Andreu Genestra im Zoëtry Mallorca, das mit einem Michelin-Stern und einem grünen Stern ausgezeichnet ist, ist das gastronomische Thema zweifelsohne eine der wichtigsten Attraktionen unseres Angebots", erklärt die Direktorin des 5-Sterne-Hotels.

So beinhaltet das "Romantic Getaway"-Erlebnis als Mehrwert ein Abendessen im Restaurant von Andreu Genestra oder im Restaurant Es Mercat, das direkt vom Hotel geführt wird, sowie eine wunderbare Massage für Paare und andere Details.

Neben diesem allgemeinen Angebot gibt es zwei weitere Arrangements, die sich an Gastronomie- bzw. Wellness-Liebhaber richten. Während das "Gastronomic Getaway" ein spektakuläres Abendessen im mediterranen Restaurant von Andreu Genestra beinhaltet, bietet das "Selfcare with Nature Bissé Getaway" eine Yoga-Sitzung, Zugang zum Hydrotherapie-Spa des Hotels und eine exklusive Natura Bissé-Körperbehandlung, die nicht nur die Haut revitalisiert, sondern auch die Emotionen berührt.

Preise



- Gastro-romantischer Kurzurlaub: Ab 305€ pro Person.

- Natura Bissé-Pflegewochenende: Ab 300€ pro Person.

- Gastronomischer Kurzurlaub. Andreu Genestra: Ab 255€ pro Person.

Für alle, die in einzigartige Erlebnisse eintauchen wollen, die dem besten Sommertraum würdig sind, können Sie unter der Telefonnummer 871-963700 oder per E-Mail an frontdesk.zoehm@zoetryresortseu.com eines der neuen Zoëtry Mallorca-Angebote buchen.