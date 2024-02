Das Kimpton AYSLA Mallorca bietet ein neues Luxuskonzept in einem Resort, in dem aktive Freizeitgestaltung auf totale Entspannung trifft. In Santa Ponça (in Calvià, nur 14 km von Palma und eine halbe Stunde vom Flughafen entfernt) gelegen, vermischt sich diese Philosophie mit einem Hauch von lokaler Tradition, Kunst und Kultur. So entsteht ein moderner und zeitgemäßer Stil des 21. Jahrhunderts, einzigartig und unverfälscht, und schafft unvergessliche Erlebnisse für die Gäste.

Das eindrucksvolle Resort, entworfen von dem lokalen Architekten Guillermo Reynés, kombiniert harmonisch mediterranen Luxus mit modernem Flair. Jedes Element – im unverwechselbaren Kimpton-Design – wurde sorgfältig geplant, um Räume mit einer entspannten und ruhigen Atmosphäre zu schaffen, in denen neutrale Töne und natürliche Materialien mit leuchtendem Türkis kombiniert werden, genau wie die Umgebung des Hotels auf der Insel.

Die 79 Zimmer verteilen sich um die großzügigen mallorquinischen Innenhöfe und im Hauptgebäude des Hotels, das über zwei Außenpools verfügt: L’illa (gegenüber dem Restaurantbereich) und La Gran Shore (mit Kinderbereich).

Für diejenigen, die sich sportlich betätigen möchten, bietet das Hotel ein umfangreiches Programm an Fitness- und Wellness-Aktivitäten wie Rennradfahren, morgendliches Workout, geführte Meditation und Yogastunden. Das weitläufige Spa Maison CODAGE Paris verfügt über einen spektakulären Innenpool, Schlammbäder, eine Sauna, eine Salzgrotte und sieben Behandlungsräume für exklusive Anwendungen.

SABA Bar

Die zwei hoteleigene Restaurants, das Zayt Pool Restaurant & Bar und das Saba Restaurant, kombinieren lokale spanische Zutaten mit ostasiatisch inspirierten Gerichten. Inmitten des Speisesaals befindet sich eine offene Küche mit 14 Sitzplätzen, wo man den Köchen bei der Zubereitung ihrer Sushi- und Teppanyaki-Gerichte zusehen kann.

Zayt Pool Restaurant & Bar

Die SABA Bar befindet sich direkt am Eingang des Restaurants. Tagsüber bietet die Bar Kaffee, Tee und süße Leckereien, abends kann man sich mit Freunden und Familie bei Cocktails, Bier vom Fass und Wein aus dem angrenzenden Weinkeller treffen. Egal, ob Sie Ruhe oder kulinarische Köstlichkeiten suchen, das Kimpton Aysla Mallorca wird den unterschiedlichsten Vorlieben gerecht.

Weitere Videos von Kimpton Aysla finden Sie hier