Wenn Du auf der Suche nach einem einzigartigen Erlebnis bist, das Entspannung, Unterhaltung und hochwertige lokale Gastronomie verbindet, erwarten wir Dich in unseren Hotels auf Mallorca: Blau Punta Reina und Blau Colonia de Sant Jordi.





Blau Punta Reina: Ein frisch renovierter Rückzugsort für Familien



Das zwischen Cala Mandia und Cala Estany d'en Mas gelegene Hotel Blau Punta Reina wurde kürzlich renoviert. Diese Wellness-Oase bietet eine einladende und unterhaltsame Atmosphäre für Familien, die einen unvergesslichen Urlaub verbringen möchten. Mit einem speziellen Unterhaltungsprogramm für Kinder jeden Alters, das einen Spielplatz, einen Spielbereich, einen Kinderclub, Aktivitäten mit unserem Animationsteam und einen Splash-Pool mit Rutschen umfasst, tauchen die Kinder in eine Welt voller Spaß ein, während die Eltern in unserem Spa-Bereich Momente der Ruhe genießen. Darüber hinaus ist das gastronomische Angebot des Hotels sehr vielfältig und bietet lokale und internationale Gerichte, die auch den anspruchsvollsten Gaumen erfreuen werden. Die renovierten Zimmer bieten Komfort und Eleganz, und die optimale Lage zwischen zwei Buchten ermöglicht es den Gästen, atemberaubende Ausblicke und paradiesische Strände zu genießen. Den Sonnenuntergang von Blau Punta Reina darf man nicht verpassen!

Blau Colònia de Sant Jordi: Wohlbefinden für alle Altersgruppen



Nur wenige Schritte von den besten Stränden entfernt liegt das Hotel Blau Colonia de Sant Jordi. Nach einer kürzlich erfolgten Renovierung bietet das Hotel eine breite Palette von Dienstleistungen, die jeden Wunsch erfüllen. Im hoteleigenen Spa können die Gäste eine Oase der Ruhe genießen. Für Sportbegeisterte bieten sieben Tennisplätze und zwei Paddle-Tennisplätze sowie moderne Fitnesseinrichtungen im Innen- und Außenbereich die Möglichkeit, während ihres Aufenthalts aktiv und fit zu bleiben. Außerdem gibt es einen Kinderclub, in dem sich die Kleinen bei allerlei Aktivitäten und Spielen mit den Maskottchen der Blau Hotels und unserem Animationsteam vergnügen können. Hervorzuheben ist auch das Restaurant Llevant, in dem die Gäste ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis mit einer Auswahl an modernen mediterranen Gerichten genießen können, die mit frischen, saisonalen Zutaten zubereitet werden. Mit seiner privilegierten Lage und der Liebe zum Detail ist das Blau Colonia de Sant Jordi das ideale Ziel für alle, die Mallorca entdecken möchten, ohne dabei auf Wohlbefinden in einer idyllischen Umgebung verzichten zu müssen.

Das Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa verfügt über 80.000 m² an Dienstleistungen und Einrichtungen in der Nähe des unberührten Strandes von Es Trenc.

Mallorca: Ein Schatz, den es zu entdecken gilt



Neben Komfort und Luxus dieser beiden außergewöhnlichen Hotels bietet Mallorca eine breite Palette an Aktivitäten und Attraktionen, die jeden Urlaub bereichern. Mit seinem warmen und sonnigen Klima während des größten Teils des Jahres ist Mallorca das perfekte Reiseziel für einen Urlaub zu jeder Jahreszeit. Ob Du einen entspannten Tag am Strand verbringst, die Kultur der Insel erkundest oder die reichhaltige lokale Gastronomie genießt, jeder Moment auf Mallorca ist eine Gelegenheit, unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.



Die persönliche Note der Blau Hotels



Was die Blau Hotels wirklich auszeichnet, ist der herzliche und persönliche Service unseres gesamten Teams. Von dem Moment an, in dem wir unsere Gäste willkommen heißen, bis zu dem Moment, in dem sie uns verlassen, bemüht sich jedes Teammitglied, sicherzustellen, dass jedes Erlebnis unvergesslich ist und alle Erwartungen erfüllt werden. Ganz gleich, ob Du auf der Suche nach einem vergnüglichen Familienurlaub oder einem Wellness-Urlaub bist, Blau Punta Reina und Blau Colonia de Sant Jordi bietet Dir den perfekten Rahmen. Unsere hochwertigen Dienstleistungen, die privilegierte Lage und die persönliche Betreuung garantieren ein einzigartiges Erlebnis, das all Deine Erwartungen übertreffen wird. Buche jetzt und entdecke mit uns den wahren Charme Mallorcas!

