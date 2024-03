Majestätische Ruhe und fantastische Geschmackserlebnisse in Barretes und Ca's Xorc

Das Ca's Xorc und das Restaurant Barretes starten in die neue Saison mit einem Menü, der die Herzen von Feinschmeckern höher schlagen lässt.

Genießen Sie den Frühling mit einem unvergesslichen Abend inmitten der atemberaubenden Serra de Tramuntana und gönnen Sie sich ein authentisches Gourmeterlebnis. Das Angebot umfasst eine Übernachtung für zwei Personen in einem der Standardzimmer mit Frühstück und als Highlight ein exquisites 5-Gänge-Menü zum Abendessen (Getränke nicht inbegriffen).

Freuen Sie sich auf eine kulinarische Reise mit lokalen Produkten aus Mallorca, veredelt durch die raffinierte Note des Küchenchefs. Am nächsten Morgen erwartet Sie ein leckeres Frühstück, bei schönem Wetter auf einer der Terrassen mit Blick auf die Serra de Tramuntana oder in der liebevoll restaurierten Olivenölmühle.

Angebot gültig vom 14.03. bis 25.04. (inkl. Ostern)



Ein Blick auf die Speisekarte verspricht bereits kulinarische Genüsse von höchster Qualität:

- Brot, Butter und Olivenöl von Ca's Xorc.

- Thunfisch-Sashimi auf pochiertem Ei und Kartoffelschaum.

- Gyozas mit iberischem Speck, Gänselebercreme und Hoisin-Sauce.

- Seehechtlende mit Champagnersauce, Brioche, Champignons und Erbsen.

- In Rotwein geschmorte Kalbsbäckchen, Karotten-Senf-Creme, getrüffelte Kartoffeln und Strogonaff-Sauce.

- Erdbeeren, Chantilly-Creme und Sorbet.

Preis: 285 Euro inkl. MwSt., Getränke nicht inbegriffen. (Die Preise variieren je nach der gewählten Zimmerkategorie und dem Datum. Es lohnt sich also, im Voraus zu buchen).

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Luxus, kulinarischen Genüssen und Natur.

Ca's Xorc, ein Juwel im Tramuntana-Gebirge

Ca's Xorc Luxury Retreat liegt in einer einzigartigen und herrlichen mediterranen Landschaft, zwischen Meer und Bergen, an der Straße von Deià nach Sóller. Das Anwesen war einst ein Bauernhaus, zu dem auch eine Öl- und Getreidemühle gehörte. Das Herrenhaus, das erstmals 1790 erwähnt wurde, ist seit April 2000 ein Hotel.

Klaus C. Plönzke, Eigentümer des Anwesens, entdeckte das Anwesen mit seinen Zitronen- und Olivenbäumen, der alten Ölmühle und den üppigen Gärten im Jahr 1994. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und ein wunderschönes Restaurierungs- und Umbauprojekt des mehr als 200 Jahre alten Gutes zu einem romantischen Landhotel für eine anspruchsvolle internationale Klientel.

Der weitläufige Garten mit seinen versteckten Ecken und Winkeln, der Infinity-Pool mit Blick auf die unvergleichliche Tramuntana-Landschaft verleihen dem Ort einen ganz besonderen Charme. Naturnähe, Nachhaltigkeit und Qualität spielen eine wichtige Rolle im Hotelbetrieb sowie im Gourmetrestaurant mit eigenem Kräuter- und Gemüsegarten. Seit 2022 leitet Pep Lluís Mayol das Restaurant Barretes und überrascht und erfreut die Gäste mit seinen Kreationen. Ein kleines Geheimnis: Der Chefkoch arbeitete bereits in den Anfängen des Hotels Ca's Xorc und verliebte sich in die wunderbare Aussicht, die Küche und das herrliche Anwesen.

Das Haus verfügt über 13 Zimmer und zwei separate Gartenhäuschen, die alle individuell und liebevoll eingerichtet sind. Seit 2019 ist das Ca's Xorc ein Hotel nur für Erwachsene (+16). Dieses Konzept gilt jedoch nicht für das Restaurant. Kinder sind im Barretes weiterhin herzlich willkommen.

Restaurant Barretes, eine Terrasse mit außergewöhnlicher Aussicht

Genießen Sie, entspannen Sie und lassen Sie sich von der wunderbaren Küche des Pep Lluís Mayol im Barretes überraschen, an einem der zauberhaftesten Orte der Serra de Tramuntana.

Von der Terrasse haben Sie einen herrlichen Blick auf das blaue Meer am Horizont und über das Tal von Sóller mit seinen einzigartigen Gärten, in denen das Zwitschern der Vögel die Hintergrundmusik ist, die Zitronenbäume ihren herrlichen Duft verströmen und die Ruhe jeden ergreift.

Ca's Xorc, ein Ort zum Verlieben und für Verliebte

Ca's Xorc Luxury Retreat ist ein Ort für Paare und Verliebte, für Naturliebhaber und Aktive, für Menschen, die gerne in die Ferne schauen und zum Entspannen kommen, für Feinschmecker und Genießer. Für Hochzeiten und andere Feierlichkeiten kann Ca's Xorc Luxury Retreat exklusiv gebucht werden, mit oder ohne einen Hochzeits- und Eventplaner, der sich um die organisatorischen Details kümmert.

Hier zu heiraten ist Romantik pur. Hier finden Sie das ursprüngliche Mallorca kombiniert mit Luxus und professionellem Service vereint mit erstklassiger Küche. Das Ca's Xorc hat bereits 255 Hochzeiten mit fast 12.400 Gästen erfolgreich ausgerichtet. Das Restaurant und der Speisesaal bieten 86 Sitzplätze. Im Außenbereich können Sie mit bis zu 100 Gästen feiern, sowohl auf der Terrasse als auch am Pool und in den Gärten.

Ca's Xorc Luxury Retreat **** & Barretes Restaurant

Carretera de Deià km. 56.1

07100 Sóller

stay@casxorc.com - www.casxorc.com - 971 63 82 80

barretesrestaurant@gmail.com - www.barretesrestaurant.com - 971 632 618

Küche geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 13.00 bis 15.30 Uhr und von 19.00 bis 22.30 Uhr