Die spanische Baleareninsel Mallorca gehört auch 2024 wenig überraschend zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Zahlreiche Traumstrände am türkisblauen Mittelmeer, das angenehme mediterrane Klima und die Party-Tempel, in denen bis in den Morgen hinein ausgelassen gefeiert wird, sind für viele Urlauber schon Anreiz genug, nach Mallorca zu fliegen. Die angesagteste Insel Spaniens begeistert ihre Besucher aber auch mit einer vielseitigen Landschaft und jeder Menge Geschichte und Kultur. Lassen Sie sich von unserer Auswahl der schönsten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten auf Mallorca inspirieren und verbringen Sie hier eine unvergessliche Ferienzeit.

​Mallorca mit dem „Roten Blitz“ erkunden

Wenn Sie Ferien auf Mallorca planen, zum Beispiel einen Finca-Urlaub mit www.las-islas-reisen.de, stehen Sie unweigerlich irgendwann vor der Frage, wie sich die Zeit auf der Baleareninsel bestmöglich nutzen lässt. Schließlich gibt es auf Mallorca so viel zu entdecken, dass ein Urlaub alleine dafür keinesfalls ausreicht. Einen ausgiebigen Eindruck von der malerischen Landschaft der Insel bietet die rund einstündige Fahrt mit dem „Roten Blitz“, einer historischen Schmalspurbahn aus dem Jahr 1912. Sie tuckert, anders als ihr Name vermuten lässt, im gemächlichen Tempo viermal täglich die etwa 28 Kilometer lange Strecke zwischen Palma und Sóller hin und her. Dabei können sich die Fahrgäste entspannt in den alten Waggons zurücklehnen und die wunderschöne Natur der Insel auf sich wirken lassen.

​Ein Tag in der Hauptstadt

Egal, in welche Urlaubsregion es Sie verschlägt – einen Tag Ihrer wohlverdienten Ferien sollten Sie für einen Ausflug nach Palma de Mallorca reservieren, denn in der geschichtsträchtigen Hauptstadt, in der verschiedene Kulturen ihre Spuren hinterlassen haben, gibt es eine Menge zu sehen und zu erleben. Die Top-Attraktion hier ist die im 13. Jahrhundert errichtete Kathedrale La Seu, die als Wahrzeichen der Stadt und der ganzen Insel gilt. Dieses Prachtexemplar der gotischen und neugotischen Baukunst gibt sowohl von außen als auch von innen einen imposanten Anblick ab. Vor allem das zauberhafte Lichtspiel im Inneren, das durch den Einfall des Sonnenlichts durch die Buntglasfenster entsteht, ist höchst eindrucksvoll. Auch das über der Altstadt thronende Castell de Belver ist einen Ausflug wert – von der mächtigen Festung aus genießen Sie einen einmaligen Ausblick auf die Hauptstadt.

Ein Bummel durch die charmante Altstadt mit ihren schmalen Gassen und historischen Bauten ist ebenfalls ein Muss in Palma. Hier gibt es auf Schritt und Tritt etwas zu sehen. Machen Sie es sich zwischendurch auf der Terrasse einer Tapas-Bar bequem und genießen Sie den Charme und Trubel der Altstadt. Ein schönes Ausflugsziel in der Hauptstadt für die ganze Familie ist das einige Kilometer außerhalb gelegene Marineland Mallorca, das eine Kombination aus Zoo, Freizeitpark und Aquarium ist. Am Stadtstrand Playa de Palma reihen sich die berühmten Party-Tempel aneinander, in denen es bis in den Morgen hinein hoch hergeht.

Die spektakulären Höhlen der Insel

Mallorca hat nicht nur tolle Strände und eine vielseitige Landschaft zu bieten – unterhalb der Erdoberfläche existiert eine ganz eigene atemberaubende Welt. Um die 4000 Höhlen gibt es auf Mallorca, darunter hunderte beeindruckende Tropfsteinhöhlen, die erschlossen und für Touristen zugänglich sind. Die berühmtesten davon sind sicherlich die Drachenhöhlen (Cuevas del Drach) bei Porto Cristo. Die imposanten Stalaktiten und Stalagmiten, das zauberhafte Licht und die unterirdischen Seen erzeugen in dem 1,7 Kilometer langen Höhlensystem ein mystisches Ambiente und halten einzigartige Impressionen bereit. Auch die in der Nähe von Canyamel gelegenen Höhlen von Arta und die Höhlen von Gènova entführen in eine ganz eigene, bizarre Welt und sind immer einen Ausflug wert.

Die Strände und Buchten Mallorcas

Trotz der vielfältigen Attraktionen auf der Insel steht das Strandvergnügen immer noch an erster Stelle für die meisten Mallorca-Urlauber. Am Strand kann man wunderbar ausspannen, mit einem Cocktail in der Hand dem Rauschen des Meeres lauschen und zwischendurch im türkisblauen Wasser planschen. Beim Tauchen und Schnorcheln im glasklaren Mittelmeer haben Sie die Möglichkeit, mit Muränen, Tintenfischen und allerlei weiteren exotischen Meeresbewohnern auf Tuchfühlung zu gehen. Auch für allerlei Wassersportaktivitäten, wie Wasserski und Kite-Surfen, finden sich vielerorts auf Mallorca beste Bedingungen. In zahlreichen Urlaubsorten werden außerdem Bootstouren und Katamaran-Kreuzfahrten mit besonderen Aktivitäten wie einer Delfinbeobachtung oder einem BBQ an Bord angeboten. Bei den rund 80 Stränden und Buchten auf Mallorca ist für jeden Geschmack etwas dabei: Einsame Buchten sind für verliebte Paare und Ruhesuchende ideal, während belebte Strände wie der Strand Es Trenc mit vielen Freizeitangeboten und einer exzellenten Gastronomie locken.

Wandern auf Mallorca

Mallorca ist ein hervorragendes Wanderziel, denn die vielseitige Landschaft mit ihren sattgrünen Ebenen und spektakulären Gebirgszügen lädt zu abwechslungsreichen Touren mit wunderschönen Naturimpressionen und Panoramen ein. Wer zum Wandern nach Mallorca will, meidet am besten den warmen Hochsommer und wählt dafür den Frühling oder Herbst aus. Schöne Wandergebiete finden sich auf der ganzen Insel. Ein Highlight ist die Serra de Tramuntana im Norden. Der zum UNESCO-Welterbe gehörende ca. 90 km lange Gebirgszug lockt mit zum Teil unberührter Natur und romantischen Bergdörfern und Fischerorten.

Cap Formentor

Das Cap Formentor ist eine Landzunge, die den nördlichsten Teil von Mallorca darstellt. Die spektakuläre Steilküste ist atemberaubend und ermöglicht von verschiedenen Aussichtspunkten aus unvergessliche Panoramaausblicke. Inmitten der wilden, zerklüfteten Landschaft entsteht ein Gefühl der Freiheit und Demut. Einmalige Impressionen bieten sich bei einer Fahrt auf der rund 14 km langen Küstenstraße, die in Port de Pollenca beginnt. Sie kann von geübten Radfahrern oder mit dem Motorrad oder Mietwagen befahren werden. Am Ende des Kaps steht der markante, weiße Leuchtturm. Auch einige kleine versteckte Strände finden sich auf Formentor.

Alcúdia

Vor allem für geschichtlich und kulturell interessierte Mallorca-Urlauber empfiehlt sich ein Ausflug nach Alcúdia, wo die Spuren der Vergangenheit allgegenwärtig sind. Die mittelalterlichen Stadtmauern und -tore sowie die Ausgrabungsstätte Pollentia, die Überbleibsel einer römischen Siedlung birgt, entführen in längst vergangene Zeiten. Ein unvergessliches Erlebnis ist auch ein Bummel durch die charmante Altstadt, in der es neben historischen Gebäuden auch allerlei schnucklige Boutiquen und Kunstläden gibt. Urige Bistros und Restaurants verwöhnen ihre Gäste mit mallorquinischen Köstlichkeiten. Dienstags und sonntags ist Markttag in Alcúdia – dann kommen Einheimische und Touristen in die Altstadt und versorgen sich an den zahlreichen Ständen mit frischem Obst und allerlei Delikatessen. Auch Handwerksprodukte und Mitbringsel für die Lieben daheim lassen sich hier ergattern. Im Sommer finden in der Stadt außerdem vielfältige Veranstaltungen und Konzerte statt, die einen Ausflug hierhin besonders lohnenswert machen.