Mit ihrem neuen, renovierten Ladenkonzept wagt die spanische Luxusschmuckmarke MUMIT den Sprung nach Palma de Mallorca und eröffnet auf der Insel ihr erstes Geschäft. Mit dem Boutique-Format geht das Unternehmen in seiner Strategie einen Schritt weiter und zeigt einen einzigartigen Stil, der den Kunden ein unvergessliches Luxus-Erlebnis bietet. Nach der Einführung des neuen E-Commerce im vergangenen Monat hat die Marke dank der Verbesserung des Einkaufserlebnisses für ihre nationalen und internationalen Kunden ein großes Wachstum erfahren, zweifellos eine Chance, ein neues Publikum zu erreichen und zufriedenzustellen. Daher passt die Stadt Palma dank ihres nationalen und internationalen Tourismus perfekt zum neuen Engagement der Marke.

Außergewöhnliche Diamanten sind ein Markenzeichen von MUMIT.

Das Unternehmen setzt auf Know-how, zeitgenössisches Design und Luxus in einer einzigartigen Umgebung. Der Verkaufsraum verbindet in sich die Schönheit der Natur, die Reinheit der Materialien, die visuelle Frische und modernsten Luxus. Er beherbergt eine Auswahl der exklusivsten Kreationen aus natürlichen Edelsteinen und außergewöhnlichen Diamanten, gefasst in 18-karätigem Gold, die charakteristisch für die Marke sind.

18-Karat-Goldkette mit Initialanhänger.

Von der raffinierten Farbgebung bis zur sorgfältig ausgewählten Dekoration möchte MUMIT sein Publikum in ein einzigartiges Universum entführen, in dem Eleganz, Raffinesse und Modernität herrschen. Das neue visuelle Konzept und das Spiel der Empfindungen umhüllen die erlesenen Kreationen des Unternehmens, unter denen einige hochkarätige Juwelen hervorstechen. Ein Zusammenspiel von Umgebung und Ausstellungsstücken, das den modernen und zeitgenössischen Luxus neu definiert.

Neben einer sorgfältigen Beleuchtung, die die Kollektionen hervorhebt und eine einzigartige Atmosphäre schafft, ist die neue Boutique mit einer exquisiten Auswahl an edlen und besonderen Materialien wie Naturhölzern, elegantem Marmor und Naturfasertexturen ausgestattet, die alle aus ihren Herkunftsländern importiert und aufgrund ihrer hohen Qualität sorgfältig ausgewählt wurden und die zeitgenössische Ästhetik mit der DNA des Unternehmens verbinden.

Im Zentrum des Ladens befindet sich ein visuelles Highlight, eine Leuchte, die aus zarten weißen Porzellanblättern besteht – eine Anspielung auf die Natur und die Handwerkskunst der Insel.

Das exquisite Personal, ein weiteres Markenzeichen von MUMIT, vereint persönlichen Betreuung mit einem großartigen Service, der voll und ganz auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt ist und das Luxuserlebnis auf ein Maximum hebt.

Die 'Isla de la Calma' ist die elfte Verkaufsstelle in Spanien. Seit dem 15. Juni werden in der Boutique, die sich im Corte Ingles in der Avenida Alejandro Rosselló befindet, die bekanntesten und edelsten Designerkreationen angeboten.

WEITERE INFORMATIONEN ÜBER MUMIT

Das Unternehmen, das auf eine große Schmucktradition zurückblicken kann, hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem jungen Publikum die Welt der Edelsteine und natürlichen Diamanten in zeitgemäßem Design und zeitlosem Trend näherzubringen. So entstand MUMIT, eine Schmuckmarke mit spanischer Handschrift, mit Schmuck aus 18 Karat Gold und mit der exklusivsten Auswahl an Edelsteinen auf dem internationalen Markt, unter denen die Naturdiamanten hervorstechen. Heute gilt MUMIT als Referenz für das Schmuck-Know-how in Spanien.

Als Synonym für Exzellenz, Qualität und Modernität hat das Haus MUMIT beschlossen, diesen Juni seine elfte Boutique in Spanien in Palma de Mallorca zu eröffnen und damit einen weiteren Schritt in ihrer Expansionsstrategie zu machen, um ihren Kunden ein einzigartiges Luxus-Erlebnis zu bieten. Ein mondäner und einzigartiger Verkaufsraum, der die begehrtesten Kollektionen beherbergt, zu denen auch die erfolgreichen Luxus-Piercings aus 18-karätigem Gold mit Edelsteinen und Diamanten gehören. Der sorgfältige Kundenservice ist zu ihrem Markenzeichen geworden, außerdem wird ein besonderer Atelier-Service geboten, der es ermöglicht, individuelle Bestellungen zu kreieren, und der bereits in der ganzen Welt Berühmtheiten wie Penelope Cruz, Maria Valverde und Amaia Salamanca begeistert hat.

Wenn es eine Marke gibt, die in der Lage ist, die Trends in der Welt des Schmucks zu adaptieren, dann ist es MUMIT. Eine gute Wahl, die dafür wirbt, besser weniger, dafür aber ausgefallenen, besonderen Schmuck zu kaufen, der lange hält und jedes Outfit perfekt abrundet, sowohl im Alltag als auch bei besonderen Anlässen.