Den Luxus einer 'eigenen' 50-Fuß-Yacht genießen, aber ohne die großen Nachteile, die ein eigenes Boot mit sich bringt. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber es ist wirklich möglich. "Wenn Sie dem Scorpion Yacht Club beitreten, können Sie die Privatsphäre Ihres eigenen Bootes genießen", sagt Yachtbauer Dirk Oerlemans, Gründer von Scorpion Yachts. "Aber ohne den ganzen Ärger und die zusätzlichen hohen Kosten." Unsere Mitglieder sind meist Geschäftsleute, auch aus dem Ausland, die ein Ferienhaus haben und die SYC-Mitgliedschaft für ihre Kunden mit einer privaten Mitgliedschaft für ihr eigenes Vergnügen verknüpfen.

Als Mitglied des Scorpion Yacht Clubs haben Sie Zugang zu den neuesten Scorpion Yacht Designs, von 40 bis 50 Fuß, die unter anderem auf Mallorca und Ibiza für sie bereitstehen. "Wir kümmern uns um den Liegeplatz, die Versicherung, die Wartung, Reparaturen und Reinigung, so dass Sie wirklich nur noch alle Vorteile genießen müssen."

Dazu gehört in erster Linie, natürlich einen großen finanziellen Vorteil. "Wenn Sie selbst der Eigentümer einer 50-Fuß-Yacht sind, können sich die monatlichen Kosten schnell auf rund 10.000 Euro und beim Chartern auf rund 3000 Euro pro Tag summieren. Als Mitglied des SYC zahlen Sie dagegen 'nur' 2800 Euro, und Sie fahren garantiert mindestens acht Mal im Monat raus, von jedem Hafen aus, in dem der SYC einen Liegeplatz hat." Und wenn Sie Juli und August nicht selbst nutzen wollen, können Sie sogar bis zu zwanzig Prozent Ihrer jährlichen Kosten als Charter Bonus sparen. "Denn dann können wir die Boote für externe chartern", sagt Dirk.

WIE DAS FUNKTIONIERT?

"Als Mitglied des SYC können Sie ganz einfach auf unserer eigenen App ein Boot buchen, in allen Häfen, in denen wir Liegeplätze haben, mit oder ohne Skipper. Anfangs fahren Sie immer mit einem Skipper an Bord, der sich auch um die Reinigung kümmert, bis Sie unsere 'Skipper-Prüfung' bestehen und alleine steuern dürfen. Die Idee ist, dass Sie dann immer selbst an Bord sind und bis maximal elf Gäste mitnehmen können." Mit Ihrer Gruppe können Sie einen herrlich lockeren Tag - einen halben oder ganzen Tag - auf dem Wasser verbringen, mit allem an Bord zur Verfügung stehenden Sportgeräten wie Schnorchelausrüstung, Wakeboards, Sups, Tubes und einem Scuba Jet, um dann einfach das Boot (vollgetankt) in den Hafen zurückzubringen.

Der einzige Yachtclub mit 50-Fuß-Yachten

Warum 800.000 Euro bezahlen, wenn Sie für 18.800 Euro mehr bekommen können?

Kommen Sie zum Demo-Tag und erhalten Sie 650 Euro Rabatt

Kommen Sie zu den Demo-Tagen und erhalten Sie einen Ermäßigung von 650 Euro auf Ihre Mitgliedschaft. Weitere Informationen und Anmeldung unter info@scorpionyachts.com. Bitte beachten Sie, dass nur noch wenige Mitgliedschaften verfügbar sind.

Jahresmitgliedschaft* / / Mitglieder / /garantierte Nutzung

Silber 18.800 Euro (361 Euro / Woche) / 1 Mitglied / 1 x ½ Tag + unbegrenztes Last-Minute-Fahrten

Gold 33.800 Euro (325 Euro / Woche) / 2 Mitglieder / 2 x 1/2 Tag oder 1 ganzer Tag +

unbegrenzt Last Minute

Zusätzliche Kosten: Skipper 100 Euro (inkl. Reinigung und Softdrinks), Benzin 90 bis 200 Euro pro Törn

* Ihre Mitgliedschaft gilt für alle SYC-Standorte.

CORPORATE MEMBERSHIP

Nach dem Erfolg in Miami und Saint-Tropez ist der Scorpion Yacht Club nun auch auf Ibiza und Mallorca zu finden. Besonders beliebt ist hier die angebotene Firmenmitgliedschaft, die Sie zum Teil auf Ihr Unternehmen und Ihre Geschäftspartner übertragen können und die Sie auch selbst nutzen können.