Balearic Properties, das Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung

Auf Mallorca, der Isla de la Calma, vergehen die Jahre auch sehr schnell, wie Antonio Fuster Lipps und Iris Grünewald, Gründer des Immobilienunternehmens Balearic Properties, dieses Jahr festgestellt haben. 25 Jahre aktiv im Immobiliengeschäft bedeutet auch, einen unschätzbaren Fundus an Erfahrung und Kenntnisse, die diese dynamischen Unternehmer ihren Kunden zur Verfügung stellen.

Beide sind fest mit Mallorca verwurzelt, Iris ist Deutsche, kam als Kind mit ihren Eltern regelmäßig auf die Insel und ließ sich schließlich im Alter von 21 Jahren auf Mallorca nieder. Antonio Fuster ist auf Mallorca geboren, seine Mutter ist Deutsche. Beide arbeiteten schon damals im Immobilienbereich, lernten sich dort kennen und entschlossen sich dann im Jahre 1998, ihr eigenes Familien-Unternehmen zu gründen. Der Rest ist die Erfolgsgeschichte von Balearic Properties. Im Laufe der Jahre haben harte Arbeit sowie die erworbenen Kenntnisse des lokalen Marktes zum tadellosen Ruf des Unternehmens beigetragen.

Balearic Properties ist als absolut vertrauenswürdiges Unternehmen, bekannt und respektiert, auch dafür, immer auf dem neuesten Stand des Marktes zu sein.

Das Unternehmen verfügt über zwei Büros im emblematischen Dorf Pollença, dort ist auch die Firmenzentrale. Darüber hinaus gibt es auch das Büro im schicken Puerto Portals, von dort aus wird der Süden inklusive Palma betreut. Das große, internationale Team bei Balearic Properties umfasst insgesamt 33 Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind alle mehrsprachig, ein sehr wichtiges Attribut auf Mallorca und sowohl für Kunden, die eine Wohnung auf Mallorca kaufen möchten, als auch für Eigentümer perfekt: Sie können immer in ihrer vertrauten Muttersprache kommunizieren.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst fast 2000 Immobilien, die zum Verkauf stehen, auf Mallorca, es gibt ein stetes „Kommen und Gehen“ sozusagen, aber das Rotieren von Verkaufsimmobilien ist normal hier auf der Insel. Das Unternehmen hat vier renommierte Auszeichnungen im Immobiliensektor gewonnen. Eigentümer sind von der Erfahrung und dem tadellosen Ruf des Unternehmens beeindruckt, Weiterempfehlungen sind immer noch das beste Marketing! Gerade ausländische Eigentümer sind beruhigt und sehr dankbar, wenn sie sich auf einen vertrauenswürdigen Makler vor Ort verlassen können.

Der Service des Unternehmens beschränkt sich jedoch nicht auf den Immobilienverkauf, man macht nicht nur „Türen auf“ – jeder Käufer wird bis einschließlich zum Notartermin begleitet, was, je nach Fall, auch einen Dolmetscherservice erspart! Balearic Properties betreut auf Wunsch den Käufer auch über den Notartermin hinaus, eine Abteilung des Unternehmens kümmert sich um Objektbetreuung, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Erwartungen eines jeden Eigentümers.

Das Schwesterunternehmen www.balearic-villas.com befasst sich ausschließlich mit der Boutique Ferien- und Langzeitvermietung von Immobilien und auch dort sprechen die Mitarbeiter mehrere Sprachen. So können Eigentümer Kapital aus ihrer Immobilieninvestition schlagen. Balearic Villas koordiniert die An- und Abreisetermine und bei Bedarf auch die Teams, die dafür sorgen, dass die Gäste immer ein Top vorbereitetes Ferienhaus bei Ihrer Anreise vorfinden!

Zur Betreuung nach dem Kauf eines Eigentums auf der Insel gehört auch, dass die frischgebackenen Eigentümer darauf vertrauen können, dass die Bürotüren bei Balearic Properties immer offenstehen, wenn Sie Fragen haben, oder Infos brauchen z.B. über die neuesten Steuerbestimmungen etc. So haben sich im Laufe der Jahre respektvolle und vertraute Beziehungen aufgebaut und einige Freundschaften. Viele Kunden kommen auf ein Gespräch zu den Büros, oder einfach nur um eine kurzes „Hallo, wir sind wieder da“ zu melden.

Balearic Properties verkauft Immobilien überall auf Mallorca, und die Mitarbeiter kennen jede Region Mallorcas in- und auswendig. Viele freuen sich, wenn sie mal die Zone wechseln können und Besichtigungen im Süden mit Ihren Kunden machen, man genießt das internationale Flair in Port d'Andratx, oder die Atmosphäre in einem Künstlerdorf wie Santanyi an der Ostküste. Umgekehrt kommen die Kollegen aus dem Süden gerne mal für einen Abstecher in den ruhigeren, naturverbundenen Norden zu Ortschaften wie Pollença, Alcúdia oder Muro.

Zum Erfolg des Unternehmens trägt auch die seit fünf Jahren bestehende, Partnerschaft mit dem Unternehmen Savills International bei. Dieses Unternehmen ist eine globale Größe mit über 600 Büros in 60 Ländern weltweit und einem beeindruckendem Kundenportfolio. Eigentümer von Verkaufsimmobilien wissen, dass sie – wenn sie ihr Haus oder ihre Villa auf Mallorca verkaufen wollen – von diesem weltweiten Netzwerk profitieren und der Verkauf auch beschleunigt wird.

Der Kauf einer Immobilie auf Mallorca, sei es als Feriendomizil, oder als Zweitwohnsitz für längere Aufenthalte, ist eine großartige und solide Investition, da Ihr Vermögen jedes Jahr mittels dieser Investition wächst.