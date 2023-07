Roots Collection by wow: Reproduktion traditioneller handgefertigter Terrakottafliesen

Roots ist ein einzigartiges Produkt mit unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten. Die handgefertigten Terrakottafliesen bietet eine natürliche und authentische Ästhetik, die sich an eine Vielzahl von Räumen und Stilen anpassen lässt. Ob ein modernes urbanes Loft, ein rustikales Landhaus oder ein elegantes Boutique-Hotel, die Stücke aus der Roots-Kollektion können die Schönheit eines jeden Raumes unterstreichen.

Roots Rust XXL XL

Roots Sand XXL XL

Es ist eine Einladung, zu unseren Wurzeln zurückzukehren, die Schönheit des Natürlichen zu schätzen, die Textur der Erde zu erleben und die Unvollkommenheit zu akzeptieren. Bei Roots ist Terrakotta nicht nur ein Material, sondern eine Designsprache, die von Integrität, Authentizität und einer anderen Denkweise zeugt.

Roots M S Rust Teal

Bei Gomila Cerámica sind wir für Sie da, um Ihnen zu helfen, das zu finden, wonach Sie suchen.

Sie können uns in unseren Geschäftsräumen in der Calle Calçat 16 in Palma, Polígono Son Valentí, besuchen, uns per E-Mail unter info@gomila-ceramica.com kontaktieren oder uns unter der Nummer 971 732 343 anrufen und sich beraten lassen.