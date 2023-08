Bis zum 1. September veranstaltet Specsavers Ópticas seinen Sommer-Fotowettbewerb, um das Bild zu finden, das am eindrucksvollsten die Essenz Spaniens einfängt. Specsavers hofft auf diese Weise alle wunderbaren Aspekte Spaniens ins Rampenlicht zu rücken und herauszufinden, welche Bilder dies am besten verkörpern.

Anwohner der Costa Blanca, der Costa del Sol und Mallorcas werden gebeten, schöne Fotos einzusenden, um an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 100 Euro und einer Designer-Sonnenbrille teilzunehmen.

Blick auf das Handy-Display bei der Aufnahme eines Fotos vom Strand der Costa Brava in Calella, Spanien.

Andrés Román Romero, Geschäftsführerin der Filiale von Specsavers Ópticas in Santa Ponça, kommentiert: „Spanien ist ein so atemberaubendes und vielfältiges Land mit unglaublicher natürlicher Schönheit, einer lebendigen Kunst-, Musik- und Tanzkultur und natürlich unglaublichem Essen. Diesen Sommer bitten wir begeisterte Fotografen, die in der Nähe unserer Geschäfte wohnen, uns anhand eines Bildes zu zeigen, was Spanien für sie so besonders macht.

Wir sind sehr gespannt auf diese fantastischen Bilder und feiern die talentierten Fotografen an der Costa Blanca, Costa del Sol und Mallorca, wo sich unsere neun Geschäfte befinden. Die Person, die das beste Foto macht und am besten erklärt, warum dies für sie die Essenz Spaniens ist, wird mit einem 100 Euro Amazon-Gutschein und einer Designer-Sonnenbrille im Wert von bis zu 159 Euro belohnt.“

Der Wettbewerb geht bis zum 1. September und Fotos können in den sozialen Medien eingereicht werden. Auf Facebook:

@SpecsaversOpticas, Instagram: @specsaversspain oder per Messenger oder E-Mail an spain.marketing@specsavers.com

Eine Jury, bestehend aus drei Filialleitern von Specsavers Ópticas, wird die Einsendungen bewerten und die fünf besten Einsendungen in die engere Auswahl nehmen. Diese werden dann in den sozialen Medien gepostet und das Bild mit den meisten Likes und Kommentaren wird zum Gesamtsieger gekürt.

Der Wettbewerb steht Einwohnern der Provinzen Alicante und Malaga sowie der Insel Mallorca offen und sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Wettbewerb endet am Freitag, den

1. September 2023. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.specsavers.es/sorteo