Die Forschung, Entwicklung und Innovation von MDi spielt mit natürlichen Materialien und schafft Kollektionen, die sich den Wünschen jedes Designers, Architekten und Kunden anpassen.

Die Produlktlinie Atalaia wird von weißen Sandstränden inspiriert, um eine einfache und homogene Kollektion voller Licht und Charakter zu schaffen, die mit ihrer Struktur aus Mikrotexturen jeden Raum mit Reinheit, Schlichtheit und Eleganz ausstattet.





Brazza übertrifft die Natur selbst, steht für Reinheit und schafft Räume mit einem raffinierten Aussehen.





Terra ist die perfekte Verschmelzung zwischen der Tradition von Terrakotta und der Avantgarde der MDi-Technologie. Seine Oberfläche verbindet ein glattes Profil mit einer seidigen Textur, was dem Produkt eine ausgezeichnete und einzigartige Natürlichkeit verleiht.





Diese Kollektionen, wie auch die übrigen bekannten Kollektionen von Gomila, sind mit einzigartigen und vielfältigen Oberflächen und Farben ausgestattet, die eine breite Palette von Möglichkeiten und eine hervorragende individuelle Gestaltung von Projekten in der Architektur, im Design, der Mode und bei Möbeln bieten.





Aus diesen und vielen anderen Gründen gibt es viele große Designer wie Ernestomeda und Poliform, die sich für Inalco-Produkte aus MDi entscheiden, um exklusive Entwürfe zu realisieren, die ganz auf die Bedürfnisse und Wünsche des Designers und des Kunden zugeschnitten sind.

