Wer als Fincabesitzer auf Mallorca seine brachliegenden Flächen besser nutzen möchte, für den eignet sich hervorragend eine Trüffelplantage. Jeder Fincabesitzer muss meist mindestens 15.000 m2 Fläche besitzen, um überhaupt bauen zu dürfen. Die Hauszonen haben dann rund 3000 m2, der Rest ist dann "übrig", und muss ohnehin gepflegt werden. Eine einzigartige Gelegenheit, diese Fläche sinnvoll zu nutzen: Man baut eine Trüffelbaumplantage an. Aufgrund ihres kalkhaltigen und steinigen Bodens sowie des Klimas mit heißen Sommern und wenig Niederschlägen ist die Baleareninsel ideales Anbaugebiet für Perigord-Trüffel.

Durch den Trüffelanbau erfährt die Finca eine Aufwertung, meist um bis zu 20 Prozent, und alleine damit ist die Investition schon gedeckt. Neben der exzellenten Rendite für den Fincabesitzer hat der Anbau noch weitere Vorteile: Zum einen machen die gepflanzten Bäume die Finca optisch super schön und werten das Grundstück auf. Man kann darin spazieren und hat ein immergrünes Feld (im Gegensatz zu Wein, dessen Weinstöcke dann sechs Monate lang ohne Laub die Fläche in blattlose braune Felder verwandeln). Zum anderen hilft die Aufforstung, CO2 aus der Atmosphäre zu beseitigen und damit im Kampf gegen den Klimawandel.

Damit die Plantage auch erfolgversprechend Rendite abwirft, sollte man sich unbedingt an Trüffelanbau-Spezialisten wenden. Die Mallorca Trüffelexperten von Trufera Mallorca S.L. bieten hierfür den kompletten Service: Angefangen von der richtigen Baumauswahl, über eine durchdachte Bepflanzung, der sorgfältigen Pflege bis hin zur Ernte.

Auf Mallorca werden in der Regel Steineichen gepflanzt, die sehr gut mit dem Perigord-Trüffel harmonieren und außerdem eine auf den Balearen heimische Baumart sind. Die schwarzen Knollen sind unterirdische Pilze, die in bis zu 50 Zentimeter Tiefe in einer Symbiose mit den Wurzeln wachsen. Die Trüffelplantage braucht nicht viel Pflege. Der Aufwand ist nicht größer als der, den man benötigt, um die Fläche vom Unkraut zu befreien, somit schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klatsche! Der Anbau ist ökologisch, ohne Pflanzenschutzmittel und mit geringem Wasserbedarf möglich. Nach etwa fünf bis sieben Jahren kann zum ersten Mal geerntet werden.

”Der Trüffelanbau auf Mallorca liegt absolut im Trend”, bestätigen die Fachleute von Trufera Mallorca. Diejenigen, die sich bereits von den Trüffel-Spezialisten eine Plantage haben errichten lassen, können sich glücklich schätzen. Die Nachfrage nach den schwarzen Knollen ist nicht nur ungebrochen, sie ist dreimal höher als das Angebot auf dem Weltmarkt. Und nicht nur das: Für die feine schwarze Trüffelsorte explodieren die Marktpreise, inzwischen werden Kilogramm-Preise bis 4000 Euro erzielt. Das bedeutet: Bei moderat angenommenen 2000 Euro durchschnittlichen Vermarktungspreis und einer Produktionsmenge von 40 bis 80 Kilogramm pro Hektar (10.000 m2) kann diese Fläche 80.000 bis 160.000 Euro pro Jahr einbringen. Nach etwa fünf bis sieben Jahren kann zum ersten Mal geerntet werden. Und der Absatz ist mehr als gesichert: “Großhändler kaufen quasi ganze Jahresernten sofort auf, noch bessere Preise kann man sogar mit der eigenen Vermarktung erzielen.”

Eine Trüffelbaumplantage ist also absolut geeignet für Investitionen: Es gibt unzählige Fincas auf Mallorca, die nicht bebaubar sind, und zudem relativ günstig sind. Den landwirtschaftlichen Boden kann man hier ab drei Euro/m2 kaufen, und dann gewinnbringend eine Plantage darauf bauen! Es handelt sich um eine Kapitalanlage für die Zukunft. Durch einmalige Investition lassen sich dann bis zu 30 Jahre tolle Erträge einfahren!

Kontaktieren Sie uns, um alle Informationen zu erhalten, die Sie benötigen, um das neue Projekt auf Ihrer eigenen Finca zu starten.

www.mallorca-trueffel.com

TRUFERA MALLORCA SL

Apartado de Correos 387

07620 Llucmajor – Mallorca | Spain

Tel + Whatsapp: (+34) 686-148 289

info@mallorca-trueffel.com