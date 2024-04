Wir sind heute bei ARGAN MALLORCA im Süden von Llucmajor, um die Vorteile des Anbaus von Arganbäumen zur Produktion von ARGANÖL auf Mallorca kennenzulernen.

„Der Anbau von Arganöl liegt absolut im Trend - auf den Balearen und im Süden von Spanien rund um Malaga werden seit 20 Jahren Arganbäume zur Arganölproduktion angebaut”, bestätigen die Fachleute von ARGAN MALLORCA.

„Der Baum Argania Spinosa kommt ursprünglich aus der Wüste und kommt somit der stetigen Klimaerwärmung und unter kargsten Bedingungen zurecht. Er muss nicht mal bewässert werden, was einen unglaublichen Vorteil für unsere Kunden darstellt. Es werden immer weniger Lizenzen zum Brunnenbau vergeben, und die Wasserqualität des Grundwassers ist oft zu schlecht für andere Kulturen. So können ungenutzte Fincaflächen perfekt genutzt werden, und gewinnbringend darauf produziert werden”, erläutern die Inhaber von ARGAN MALLORCA.

Baumart Argania Spinosa

Diejenigen, die sich bereits eine Arganbaum-Plantage angelegt haben, können sich glücklich schätzen: Die Preise für Arganöl steigen extrem an - und es wird eine weitere Preissteigerung von mindestens zwölf Prozent pro Jahr bis 2035 erwartet.

Die Nachfrage nach Arganöl – vor allem in der Kosmetikindustrie und Pharmaindustrie steigt stetig an, und die derzeit existierenden Anbauflächen können die Nachfrage kaum bedienen.

Wer eine freie Fläche als Beispiel von nur 10.000 m2 auf seiner Finca hat, kann bis zu 56.000 Euro jährlich mit dem Verkauf von Arganöl verdienen. Durch die hohen Preise des Arganöls rentiert sich der Anbau in nur wenigen Jahren.

Arganöl mit Früchten

Die Firma Argan-Mallorca hat sich der Mission verschrieben, die Vielfalt der mediterranen Landwirtschaft zu bereichern, indem sie die Kultur des Arganbaums auf die Baleareninsel bringt. Arganöl Plantagen bieten nicht nur eine nachhaltige Möglichkeit der Bodenbewirtschaftung, sondern auch eine lukrative Einkommensquelle für Landwirte und Investoren.

Arganbäume bieten eine nachhaltige Lösung für die Bewirtschaftung von trockenen und wenig fruchtbaren Böden. Durch ihre tief reichenden Wurzeln helfen sie, Erosion zu verhindern und die Bodenqualität zu verbessern. Zudem sind sie eine natürliche Quelle von Nährstoffen und Schatten für andere Pflanzen, was die Vielfalt in Agrarlandschaften fördert.

Arganöl

Doch das eigentliche Juwel des Arganbaums ist zweifellos das kostbare Arganöl, das aus den Früchten gewonnen wird. Dieses flüssige Gold ist reich an Vitaminen, Antioxidantien und essentiellen Fettsäuren, die nicht nur die Haut und das Haar pflegen, sondern auch eine Vielzahl gesundheitlicher Vorteile bieten.

Ein weiterer überzeugender Vorteil ist der geringe Pflegeaufwand, den eine Arganbaum-Plantage erfordert. Die Bäume wachsen schnell und beginnen frühzeitig Früchte zu produzieren, was Ihnen schnellstmöglich Erträge sichert. Argan-Mallorca kümmert sich nicht nur um die Errichtung Ihrer Plantage, sondern auch um die fortlaufende Pflege und Ernte, sodass Sie sich entspannt zurücklehnen können, während Ihre Investition Früchte trägt.

Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Finca und lassen Sie sich von der Magie des Arganbaums verzaubern. Kontaktieren Sie noch heute Argan-Mallorca und lassen Sie sich von unseren Experten beraten, wie auch Sie von den zahlreichen Vorteilen einer Arganbaum-Plantage auf Ihrer eigenen Finca profitieren können. Machen Sie Ihre leeren Grundstücksflächen auch ohne Bewässerung zu einem grünen Paradies und erleben Sie den Zauber des Argans auf Mallorca!

Kontaktieren Sie uns, um alle Informationen zu erhalten, die Sie benötigen, um das neue Projekt auf Ihrer eigenen Finca zu starten.

www.ARGAN-MALLORCA.com

TRUFERA MALLORCA SL

Apartado de Correos 387

07620 Llucmajor – Mallorca

Tel + Whatsapp:

(+34)686-148 289

info@argan-mallorca.com