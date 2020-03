BLG: Das Gutshaus, das Geschichte atmet und Raum für Visionen lässt

PR-Bericht

Die ehemalige Possessió Bunyoli, nur zehn Kilometer von Palma entfernt, lässt die Besucher in vergangene Zeiten abtauchen. Mit 7500 Quadratmetern bebauter Fläche und großzügigen Ländereien steht sie nun zum Verkauf, bereit für eine neue Ära.

Man kann sich förmlich das Pferdegetrappel der Kutschen vorstellen, die regelmäßig den von hohen Bäumen gesäumten Weg zum Gutshaus Bunyoli entlangfuhren. Ein Zauber liegt über dem nahe von Establiments gelegenen Anwesen. Dieser Rohdiamant sucht nun neue Besitzer mit Visionen und einem Sinn für Geschichte, um Bunyoli in eine neue Phase zu begleiten.

Der Tourismus ist der treibende Motor der sonnenverwöhnten Mittelmeerinsel. Er konzentriert sich vor allem auf die Küstenregionen Mallorcas mit seinen Stränden und lässt das Landesinnere weitgehend unberührt. Dort, inmitten dieser Beschaulichkeit, eingebettet in Mandelbaum- und Johannisbrotfelder mit Blick auf die Berge der Tramuntana, liegt das ehemalige Gutshaus Bunyoli. Diese Possessiò beschäftigte zu ihren „Hochzeiten“ bis zu 60 Menschen. Das alte Anwesen, das aus Herrenhaus und angrenzenden Nebengebäuden besteht, funktionierte als feudales und autarkes System, in dem produziert wurde, was nötig war.

Bunyoli kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Im Jahr 1232 wurde es erstmals urkundlich erwähnt. Es war die Zeit der landwirtschaftlichen Nutzung des Gutshauses und seiner Ländereien. Das in mallorquinischem Besitz befindliche Haupthaus mit mehreren Nebengebäuden und 250 Hektar Land grenzt unmittelbar an die Serra de Tramuntana, seit 2011 von der Unesco als Weltkulturerbe anerkannt. Aktuell erhält die Finca staatliche Zuschüsse durch balearische Agrarförderung Fogaiba.

Eine wunderschöne Allee, von imposanten Bäumen gesäumt, führt zum Haupthaus aus dem Jahr 1698. Es ist aus Mallorcas „Inselstein“, dem Marès, erbaut. Eine Wohnfläche von 2838 Quadratmetern erstreckt sich auf vier Etagen: Wohnzimmer, mehrere Küchen, Schlafzimmer mit En-suite-Bädern und Terrassen mit wunderschönen Ausblicken auf die Tramuntana. Das Gebäude hat sich seinen besonderen Charme bewahrt. Im ehemaligen Zwischengeschoss beherbergt es die ehemaligen Ställe und Garagen der Fuhrwerke.

Mallorcas Licht ist einmalig. Jedes Zimmer verfügt über beeindruckende Fenster, von denen aus man einen privilegierten Blick auf die Landschaft und die Berge genießen kann.

Es gibt wenige Anwesen, die über derartig viel Fläche verfügen: 250 Hektar, bestehend aus kultiviertem Ackerland, freier Fläche und unberührter Berglandschaft mit Kiefernbewuchs. Ein Flüsschen führt Wasser aus dem Fluss „Sa Riera“; auch Mallorcas zweitgrößtes Reservoir sorgt für ausreichend Süßwasser, auch während der trockenen Monate. Der wunderschöne, im barocken Stil angelegte Garten grenzt unmittelbar an die Kapelle an. Diese, sowie die ehemalige gutseigene Ölpresse, verleihen dem Anwesen zusätzlichen Charme. Zudem eignet sich die Kapelle fantastisch für Hochzeitsevents.

Wer das ursprüngliche Mallorca sucht, wird hier fündig. Mandelplantagen, Johannisbrotbäume und Schafzucht gehören zum Anwesen. Dennoch muss auf Komfort und Infrastruktur nicht verzichtet werden. Die Ortschaft Establiments mit Schulen, Geschäften und Restaurants und Palma, die lebhafte Mittelmeerstadt, liegen im Umkreis von nur zehn Kilometern.

Ein Anwesen für Visionäre. Ein Agrotourismusprojekt oder die Verwirklichung von Erlebnistourismus sind nur einige der möglichen Ideen, die sich hier in Zukunft realisieren ließen. Die Weite der Flächen, die Nähe zu Palma und der Charme des historischen Anwesens machen dieses Projekt zu einem wirklichen Traumobjekt.