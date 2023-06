In seinem Bestreben, die fortschrittlichsten Techniken und Behandlungen mit den qualifiziertesten Spezialisten anzubieten, hat das Hospital Quirónsalud Palmaplanas eine bahnbrechende Technologie im Bereich der Navigationssysteme eingeführt. Das Gerät Carto 3D ermöglicht, die Anatomie des Herzens mit höchster Präzision zu rekonstruieren und die erkrankten Regionen zu identifizieren, die Herzrhythmusstörungen verursachen, und so die Behandlung durch Ablation (Verödung) mit größter Sicherheit zu steuern. Mit diesem Gerät können die Spezialisten dank eines Magnetfelds, das das System um den Brustkorb des Patienten herum erzeugt, die genaue Position der geschädigten Bereiche lokalisieren und mit millimetergenauer Präzision und einem hohen Prozentsatz an Erfolg auf das Endergebnis einwirken.





Intervention "Herzrhythmussturm”



Ein elektrischer Sturm ist definiert als ein Zustand elektrischer Instabilität des Herzens, der durch wiederkehrende Episoden von Tachykardie oder Kammerflimmern innerhalb eines kurzen Zeitraums entsteht und nicht durch Medikamente oder einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD) stabilisiert werden kann. Es handelt sich um einen medizinischen Notfall, der in der Regel Patienten mit einer Herzerkrankung betrifft und ein hohes Risiko für einen plötzlichen Tod birgt. Die Häufigkeit eines Herzrhythmussturms schwankt zwischen 10 % und 20 % bei Patienten mit einem implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD), die zuvor eine Herzrhythmusstörung erlitten haben. Das Hospital Quirónsalud Palmaplanas mit seinem Team von Elektrophysiologie-Spezialisten, bestehend aus den Ärzten Josep Brugada, Nelson Alvarenga und Felipe Bisbal, behandelt hochkomplexe Fälle von Patienten mit einem Herzinfarkt in der Vorgeschichte und einem ICD.



Dringende Operation, die das koordinierte Handeln eines großen Teams von Spezialisten erfordert.



Es handelt sich um eine ernste klinische Situation, deren Bewältigung ein multidisziplinäres Behandlungsteam erfordert, darunter Kardiologen mit Fachkenntnissen in der Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen, in Abstimmung mit der Intensivstation und mit Unterstützung des Anästhesieteams. Vor dem Notfalleingriff wird eine Computertomografie (CT) des Herzens durchgeführt, um die genaue Lage des Infarkts zu bestimmen, der die Ursache für die Herzrhythmusstörung ist. Mit der 3D-Kartonavigation gewonnene Bilder Intervention bei einem Patienten mit "Arrhythmischem Sturm".



Der Eingriff wird mithilfe von Kathetern durchgeführt, die durch das Bein des Patienten eingeführt werden und eine 3D-Rekonstruktion der Herzhöhlen in Echtzeit ermöglichen, ohne dass Röntgenaufnahmen erforderlich sind. Mit dem hochpräzisen Navigationssystem CARTO 3 werden alle potenziellen Tachykardiekreise identifiziert, die elektrischen Signale im Herzen aufgezeichnet und nach der Kartierung des Gebiets und der Aufzeichnung aller abnormen Kreisläufe die Radiofrequenzablation, die Zerstörung des pathologischen Gewebes, das die Rhythmusstörungen verursacht, durch Hitze durchgeführt. Der Eingriff dauert in der Regel weniger als zwei Stunden, und wenn er erfolgreich abgeschlossen ist, besteht für den Patienten kein Risiko für neue Arrhythmien.



Gemäß den wichtigsten Empfehlungen der Europäischen Kardiologie-Leitlinien sollten solche Patienten, sobald etwas festgestellt wird, frühzeitig an hoch spezialisierte Einrichtungen verwiesen werden, die in der Lage sind, diese Art von Herzrhythmussubstraten zu veröden. Im Hospital Quirónsalud Palmaplanas verfügt das Spezialistenteam unter der Leitung von Dr. Josep Brugada, zusammen mit Dr. Nelson Alvarenga und Dr. Felipe Bisbal, über die Berufserfahrung aus Tausenden von Fällen von Herzrhythmusstörungen und ist außerdem mit dem einzigen 3D-Carto-Gerät ausgestattet, das es derzeit auf Mallorca gibt. Die Abteilung für Herzrhythmusstörungen der Clínica Rotger und des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas ist eine Referenz bei der Behandlung aller Pathologien im Zusammenhang mit der Elektrophysiologie des Herzens.