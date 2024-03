Nach rund einem Jahr Pause heben endlich wieder die Flieger Richtung Mallorca-Urlaub! Vom Flughafen Erfurt-Weimar im Osten der Bundesrepublik werden seit Montag wieder Flüge auf die Insel angeboten. Mit der Fluggesellschaft Eurowings geht es bis zu viermal pro Woche von Erfurt-Weimar nach Palma de Mallorca. Mallorca wird im März und April jeweils dreimal pro Woche montags, donnerstags und samstags angeflogen. Ab 21. Mai werden es dann sogar vier Abflüge pro Woche sein.

Das sei das umfangreichste Mallorca-Angebot am Flughafen Erfurt seit 2018, teilte ein Sprecher mit. Flughafenchef Gerd Stöwer sprach angesichts der Probleme während und nach der Corona-Pandemie von einem Erfolg. Er hoffe, dass Eurowings ihr Angebot ab Erfurt künftig weiter ausbaue. Im vergangenen Jahr waren auch in der Haupt-Reisezeit keine Urlaubsflieger Richtung Mallorca gestartet, MM berichtete.

Mit mehr Fluggesellschaften und Urlaubszielen will der Flughafen Erfurt-Weimar in diesem Jahr bei den Passagierzahlen zulegen – und dabei soll das große Mallorca-Angebot helfen. Denn im vergangenen Jahr war die Passagierzahl in Erfurt nur leicht auf rund 138.000 gestiegen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es noch mehr als 153.000 Fluggäste.

Auch andere Flughäfen in Deutschland haben ihr Mallorca-Angebot für die Hauptsaison aufgestockt. Am Airport Münster/Osnabrück in Nordrhein-Westfalen werden so viele Flieger Richtung Insel abheben wie seit 16 Jahren nicht mehr. Insgesamt können Urlauber aus vier Airlines wählen: Eurowings, Ryanair, Smartlynx und Condor, die den Flughafen Münster/Osnabrück zum ersten Mal anfliegen wird. Insgesamt wird es zwischen dem kleinen Flughafen und Palma de Mallorca in der Hauptsaison bis zu sechs tägliche Verbindungen geben.