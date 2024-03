Am Sonntagmorgen ist am Flughafen von Mallorca erneut Chaos ausgebrochen. Es bildeten sich lange Schlagen an den Sicherheitskontrollen, Passagiere mussten mit erheblichen Wartezeiten rechnen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Última Hora" am Sonntagmorgen berichtete, gab es Passagiere, die sich mehr als eine Stunde gedulden mussten. Auf den Bildern, die an diesem Sonntag von Betroffenen gemacht worden sind, ist zu sehen, wie hunderte Flugreisende vor dem Sicherheitsbereich stehen. Mittlerweile hat sich die Situation (Stand 11:25 Uhr) wieder normalisiert und beruhigt, so die Verantwortlichen des Airports.