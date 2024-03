Ein deutscher Mallorca-Urlauber muss sich jetzt vor dem Gericht in Palma de Mallorca verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Deutschen erhoben, er soll für den Tod einer Flughafen-Mitarbeiterin verantwortlich sein. Dem Mann drohen eine dreijährige Haftstrafe sowie eine Entschädigung von 400.000 Euro, die er den Hinterbliebenen der Verstorbenen zahlen soll. Bei dem Vorfall im April 2019 war eine 64 Jahre alte Sicherheitsmitarbeiterin am Flughafen von Palma ums Leben gekommen. Sie starb kurz vor ihrer Pensionierung.

Der Deutsche soll die Mitarbeiterin am Flughafen von Palma de Mallorca so heftig geschubst haben, dass sie danach wegen eines Oberschenkelbruchs operiert worden war. Nach aufgetretenen Komplikationen bei der OP verstarb die Frau wenige Tage später im Krankenhaus. Sie soll an Herzproblemen gelitten haben, berichtet die MM-Schwesterzeitung "Última Hora" am Sonntagmorgen.

Im April 2019 hatte sich der tödliche Vorfall auf Mallorca folgendermaßen ereignet. Der damals 48-jährige deutsche Familienvater war am Flughafen von Palma de Mallorca gelandet. Gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern planten sie einen Urlaub auf der Insel. Nach der Ankunft verließ der Mann den Sicherheitsbereich, um draußen eine Zigarette zu rauchen. Als er wieder an die Kofferbänder zurückkehren wollte, versperrten ihm die Mitarbeiter in der Ankunftshalle den Weg. Sie erklärten ihm, dass er nicht in den Sicherheitsbereich zurückkehren könne.

Der Mann soll aggressiv geworden sein und geschrien haben, weil er fürchtete, seinen Koffer zu verlieren. Schlussendlich schubste der Angeklagte die Flughafen-Mitarbeiterin der Security, die sich ihm in den Weg stellte. Damals war der deutsche Mallorca-Urlauber wegen Verdachts auf Körperverletzung kurzzeitig festgenommen worden. Er wurde dem Richter vorgeführt und wieder auf freien Fuß gesetzt. Wann genau der Prozess am Gericht in Palma de Mallorca losgehen wird, ist noch nicht bekannt.