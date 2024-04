Ein schöner und erholsamer Mallorca-Urlaub ist mit einer herben Enttäuschung zu Ende gegangen. Seit Freitagmorgen saßen 192 Rentner am Flughafen von Mallorca fest. Im Sicherheitsbereich an den Gates mussten sie der Dinge ausharren und konnten ihren Rückflug nach Málaga nicht antreten. Das berichtete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Freitagabend.

Begonnen hatte das Martyrium der spanischen Rentner-Gruppe am Freitagmorgen um 8 Uhr. Nach ihrem Urlaub in El Arenal auf Mallorca wollten sie mit dem Flieger Richtung Málaga abreisen. Doch an dem Flugzeug gab es eine Panne und die Reparaturen verzögerten sich. Ein Ersatzflieger konnte demnach nicht organisiert werden.

So saßen Gruppe – allesamt spanische Rentner – im Terminal C zwischen den Gates 41 und 43 fest. Weil der Flughafen von Mallorca in diesen Tagen schon sehr voll ist, gab es zwischendurch nicht einmal genügend Sitzplätze für alle. "Wir wollen einfach nur nach Hause", sagte einer der Betroffenen. Die Odyssee der Reisegruppe nahm am Freitagabend um 20.36 Uhr endlich ein Ende: Der Flieger konnte in Richtung Málaga starten.

Die Rentner-Gruppe hatte an einem organisierten Ausflug teilgenommen. Rund 200 Menschen hatten zehn Tage auf Mallorca verbracht, wohnten in einem Hotel in Arenal und unternahmen in dieser Zeit Ausflüge und genoss die Insel. "Wir haben unseren Aufenthalt genossen, aber auf letzteres hätten wir verzichten können, heute haben wir wirklich den ganzen Tag verloren". Der schlimmste Moment des Tages war ihrer Meinung nach, als sie die Flugtafel sahen und feststellten, dass ihr Flug nicht mehr angezeigt wurde. "Die Verantwortlichen haben den ganzen Tag damit verbracht, uns zu sagen, dass es einen Zwischenfall gab, das ist alles, was sie uns gesagt haben".