Als ob wir es nicht geahnt hätten … Das Online-Portal "Rightboat" hat im vergangenen Jahr unter rund 300.000 Strandbewertungen die schönste Playa der Welt ermittelt und jetzt das Ergebnis präsentiert: Die „Goldene Palme“ für den schönsten Strand der Welt geht an... Mallorca! Ja, Sie haben richtig gelesen. Die Playa de Muro im Norden der Baleareninsel hat sich gegen Tausende andere Strände weltweit durchgesetzt und den Titel "Strandkönig" errungen. Die Jury, bestehend aus 300.000 Strandbesuchern, lobte besonders die Sauberkeit und die Länge des Strandes.

Nicht nur Mallorca kann sich über einen Podestplatz freuen. Auch die Spiaggia dei Conigli auf der italienischen Insel Lampedusa und der Falassarna Strand auf Kreta konnten die Jury überzeugen und belegen Platz zwei und drei. Europa zeigt damit, dass es in Sachen Traumstrände durchaus mit den exotischen Destinationen mithalten kann.

Andere Rankings, wie zum Beispiel "World's Best Beaches", haben allerdings andere Favoriten. So wurde der Lucky Bay in Westaustralien zum Gewinner gekürt – ein Strand, der vor allem durch seine Känguru-Besucher bekannt ist. Der Navagio Beach auf Zakynthos landete als bester europäischer Strand auf Platz neun.

Aber auch auf der Reisebewertungslattform TripAdvisor landete die Playa de Muro in den vergangenen beiden Jahren unter den 20 schönsten Stränden der Welt. Mit den TripAdvisor-Auszeichnungen werden die Lieblingsreiseziele, -hotels, -restaurants und -aktivitäten von Reisenden auf der ganzen Welt geehrt. Als Kriterien dienen die im Laufe eines Jahres gesammelten Kritiken und Bewertungen. In der Kategorie "Bester Strand" fiel die Wahl genau wie 2022 auf eine Playa auf Mallorca, die erneut unter die 20 besten der Welt gewählt wurde.

In der Liste tauchte die Playa de Muro im Inselnorden zwischen Puerto de Alcúdia und Can Picafort 2023 auf Platz 17 auf: "Ein wunderbarer Strand mit goldenem Sand, einem klaren blauen Meer und flach, um ein warmes Bad zu nehmen und leicht auszusteigen", heißt es auf der Website. Der Strand im Norden von Mallorca ist nicht der einzige spanische Strand, der ausgezeichnet wurde. Der Strand Playa de La Concha in San Sebastian, Baskenland, steht an fünfzehnter Stelle.