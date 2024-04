Die Fitness-Studio-Betreiber Caro und Andreas Robens möchten auf der Sonneninsel ein Solarium eröffnen und sich den Traum vom Muscle-Beach erfüllen. Nach umsatzschwachen Monaten in ihrem Studio waren die beiden gezwungen, die Notbremse zu ziehen. Doch statt im Studio die Kosten zu senken und Mitarbeiter auf die Straße zu setzen, haben die Auswanderer zuerst bei sich selbst den Gürtel enger geschnallt und ihre traumhafte Finca mit Pool gegen eine kleine Dreizimmerwohnung getauscht. Zur neuen Saison aber wollen die Deutschen Gas geben. Ihr Solarium steht kurz vor der Eröffnung, Andreas will seinen Traum vom Muscle-Beach in die Tat umsetzen. Und die Aufgabe eines anderen Studios soll für die Auswanderer zum Glücksfall werden: Die Deutschen wollen Hanteln und Geräte kaufen. Doch im Studio der Spanier bekommt Andreas plötzlich einen dicken Hals. Er wittert Abzocke und fühlt sich verschaukelt. Und da versteht er keinen Spaß.

Verschaukelt fühlen sich auch die Aschaffenburger Auswanderer Olli und Vally. Die beiden haben auf Mallorca eine verrückte Geschäftsidee gewagt: Die Eröffnung eines Dirndl- und Trachtengeschäftes. Der Start war zwar schwierig, doch zum Ende der Saison brummte der Laden. Mittlerweile ist die bayrische Hochstimmung jedoch im Keller angelangt. Der Vermieter verlangt plötzlich die doppelte Miete. Jetzt müssen sie ihren eigentlich erfolgreich laufenden Laden räumen und in einem neuen Ladenlokal wieder bei null anfangen. Für Olli ganz klare Abzocke, die er wie Andreas Robens, nicht mitmacht.