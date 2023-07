Der seit Monaten weltweit gehypte „Barbie-“Film feierte am Mittwoch (20.7.) auch in Mallorcas Kinos Premiere. Hunderte von Fans strömten zum Filmstart in die Vorführsäle, viele von ihnen standesgemäß im kitschig rosa Outlook, ganz im Stil der 1959 vom US-Spielzeugkonzern Mattel auf den Markt gebrachten Puppe, im Film verkörpert von der Hollywood-Schauspielerin Margot Robbie.

Viele Mütter waren überrascht über das Interesse ihrer Töchter an der glitzer-glamourösen Barbie-Welt. "Ich konnte es nicht glauben, als meine Tochter mich vor ein paar Tagen bat, diesen Film zu sehen, und noch weniger, dass sie etwas in der Farbe kaufen wollte, die die Hauptfigur ausmacht", erklärte eine Kinobesucherin gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Eine im Vorfeld der Premiere auf allen Kanälen laufende PR-Kampagne überzeugte letztendlich auch die größten Skeptiker. „Anfangs habe ich mich nicht wirklich dafür interessiert, doch nachdem ich gelesen habe, was alles über den Film gesagt wurde, wollte ich ihn auf gar keinen Fall verpassen“, so eine andere Kinogängerin. Zeitgleich wie Barbie feierte auch der Film über den US-Physiker Oppenheimer Premiere, der im Verlauf des Zweiten Weltkrieges die Atombombe entwickelte. Allerdings musste sich Oppenheimer angesichts der pink-glitzernden Flut ihrer Fans von der Barbie-Puppe geschlagen werden. Info zum Kinoprogramm auf Mallorca gibt es unter diesem Link.