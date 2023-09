Ballermann-Star, Bodybuilderin und Friseurin: Man könnte die Liste wahrscheinlich noch weiter führen, denn die gebürtige Hamburgerin erfindet sich ständig neu. Biggi Bardot, die mit bürgerlichem Namen Birgit Günther heißt, ist gelernte Friseurin und kam vor zehn Jahren auf die Insel. Bereits mit sieben Jahren äußerte sie ihrem Vater gegenüber den Wunsch, Friseurin zu werden. Ihr Vater hielt jedoch nicht viel von der Idee und sagte, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen würde. Doch für Biggi ist klar:„Er hatte Unrecht. Es gibt nichts Schöneres, als einen vollen Salon mit vielen glücklichen, lachenden Menschen.”

Seit 2020 gibt es ihren Salon „Dein Friseurstübchen”. Der Betrieb befindet sich am Balneario 13, in unmittelbarer Meeresnähe an der Playa de Palma. Im Salon erhält Bardot Unterstützung von einer weiteren Mitarbeiterin und ihrem Lebensgefährten Wolfgang Frank, der für den Empfang und die Terminvergabe zuständig ist. Nebenbei ist sie auch für die Visagistik an Filmsets und Musikvideos zuständig. Sie betont: „Das ist eine grandiose Abwechslung: So kann ich meinen Job kreativ ausüben und habe zugleich einen Tapetenwechsel.”

Biggi schneidet ihrem Stammkunden Tim Tasdemir die Haare. Er kommt alle zwei Wochen vorbei.

Ihre Kunden sind ganz bunt gemischt, hauptsächlich kommen aber Deutsche zu ihr in den Salon. „Im Sommer sind es eher Touristen, im Winter sind es die Pendler und Residenten.” Ihre Stammkunden Tim Tasdemir und Kati Czubernat schätzen Bardots Arbeit sehr. Im MM-Gespräch erzählt Tasdemir, dass er seit zweieinhalb Jahren beim Friseurstübchen vorbeischaut. „Ich komme alle 14 Tage zu Biggi in den Salon: Sie schneidet meine Haare immer genauso, wie ich es will.” Auch Kundin Kati Czubernat lässt sich heute die Haare schneiden: Es soll um einiges kürzer werden, und Czubernat wirkt zuerst etwas nervös, lässt sich dann aber auf die neue Frisur ein, da sie Bardots Handwerk vertraut. Für Biggi Bardot ist ein guter Service das Wichtigste: „Jeder, der zum Friseur geht, möchte das Nonplusultra und eine vernünftige Beratung haben. Ich würde mich ja auch wohlfühlen wollen”.

Der Laden an der Playa öffnet unter der Woche von elf bis 18 Uhr. Auch samstags macht sie auf. Auf die Frage, ob Bardot die Uhrzeiten an das spanische Leben angepasst hat, lacht sie und erwidert: „Ich öffne etwas später, weil ich morgens noch zum Sport gehe. Hinzu kommt, dass die Urlauber vor halb elf oftmals nicht anzutreffen sind.” In diesem Jahr hat Bardot Bodybuilding-Wettbewerbe für sich entdeckt: So gewann sie bereits unter anderem beim NAC Nordsee Cup den ersten Platz in der Kategorie „Figur over 40”.

Die 43-Jährige ist allerdings nicht nur Friseurin und Bodybuilderin, sondern auch Ballermann-Star: Seit 2013 tritt Bardot auf Mallorca in unterschiedlichen Lokalen auf. Es gab sogar Jahre, in denen sie sechsmal wöchentlich auf der Bühne stand. Doch das war selbst für das Multitalent irgendwann zu viel. „Ich liebe die Bühne – aber ich habe nichts davon, wenn ich mich kaputt arbeite.” Daher lässt sie es mittlerweile ruhiger angehen: Die Künstlerin ist jeden Dienstag in Krümls Stadl und einmal wöchentlich im Club Oberbayern zu sehen. Ob bei der ganzen Arbeit noch genug Zeit für sie bleibt? „Wenn du tust was, du liebst”, betont Bardot mit einem Lächeln, „dann gehst du gar nicht zur Arbeit.”