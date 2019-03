Neubauvillen am Es Trenc – große Musterhaus-Präsentation

PR-Bericht

In den vergangenen Jahren hat sich die Region um den herrlichen Sandstrand Es Trenc zu einer Top-Location für Haupt-und Zweitwohnsitze entwickelt.

Als internationaler Anbieter in der Region sind wir nun in der glücklichen Lage, der enormen Nachfrage nach freistehenden Villen mit Pool mit einem umfassenden Angebot an hochwertigen Neubauvillen zu begegnen.

Das Angebot umfasst eine breite Palette verschiedener Villen, mit zwei, drei und vier Schlafzimmern mit und manchmal auch ohne Pool, in verschiedenen Ausstattungsvarianten, in modernem aber auch in traditionellem Baustil. Die Preispalette der angebotenen Villen reicht von 495.000 bis 950.000 Euro.

Die Villen liegen in sieben verschiedenen Bauzonen und sind zwischen 300 Meter und drei Kilometer vom Strand und vom Yachthafen entfernt. Für Individualisten erstellen wir auch Architektenvillen nach Kundenwunsch in erstklassigen Villenlagen.

In den Monaten April und Mai bieten wir dem interessierten Publikum mit Musterhaus-Präsentationen die Möglichkeit, sich über das gesamte Angebot zu informieren und das Traumhaus auf Mallorca zu finden.

Am Samstag, 6. April 2019, von 10 bis 15 Uhr präsentieren wir Ihnen das „Flaggschiff“ der angebotenen Villen (Ref. 1790-D-8) nur 300 Meter vom Strand und vom Yachthafen entfernt.

Bei Interesse sind Sie herzlich willkommen!

Franz Stockinger und das Azur-Mallorca-Team

Azur-Mallorca, Grupo Inmobiliario, Avenida Miramar, 68, 07639 Sa Ràpita / Mallorca

Info-Telefon (0034) 971 641 505 oder auf unserer Website

https://www.azur-mallorca.com/zone-3.xhtml