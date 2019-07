Individuelle Neubau-Villa mit Pool – Zwei Kilometer zum Strand

An der katalanischen Küste wird am 16. Juli die Schutzpatronin der Fischer Unsere Liebe Frau auf dem Berge Karmel (La Mare de Déu del Carme) geehrt. So finden auch in Portocolom an diesem Festtag einige Veranstaltungen statt. DI/16. Juli: ab 18 Uhr Kunsthandwerker- und Gastromarkt auf der Plaça Sant Jaume, ab 22.30 Uhr Livemusik und DJs