Villen im Bungalow-Stil sind gefragt

PR-Bericht

Die Idee, neben mehreren zweigeschossigen Villen auch einen modernen Bungalow anzubieten, erwies sich zur großen Überraschung aller Beteiligten als durchschlagender Erfolg. Ein kürzlich gegenüber vom Yachthafen von Sa Ràpita fertiggestellter schicker Bungalow steht für ernsthafte Interessenten als Beispielhaus zur Verfügung. Der kritische zukünftige Kunde kann sich hier vor allem auch von der soliden Verarbeitung und der Qualität der verwendeten Materialien überzeugen.

In der Region sind derzeit einige Villen in der Bauphase und können fallweise auch besichtigt werden. Der neueste Entwurf für einen Bungalow aus der Villen-Serie „Las Estrellas d’Es Trenc“ trägt die Bezeichnung Alpha und ist der absolute Favorit bei den Anfragen der zukünftigen Immobilienbesitzer. Besonderen Anklang findet der vollkommen offen gestaltete Bereich für Wohnen – Essen – Kochen (mit Kochinsel) mit einer lichten Raumhöhe von drei Metern. Die breite Fensterfront in Richtung Pool verbindet den Innenbereich des Hauses in idealer Weise mit der Chill-Out-Zone.

Im seitlichen und hinteren Bereich befinden sich drei Schlafzimmer und drei Badezimmer, sowie der Hauswirtschaftsraum.Der Bungalow beeindruckt mit hochwertigem Baustandard. Die Ausstattung mit dreischaligem Isoliermauerwerk, Alufenster und Alu-Fenstertüren mit Isolierverglasung, Alu-Fenster-Läden, Einbauschränke in den Schlafzimmern, Küche und Bäder komplett, Klima-Anlage warm/kalt, Warmwasser-Bereitung mit Solar-Unterstützung kann sich sehen lassen. Gegen geringen Aufpreis gibt es noch eine Fußbodenheizung in den Wohn- und Schlafzimmern, betrieben mit Luft-Wärme-Pumpe.

Kaufpreis der schlüsselfertigen Villa samt Pool auf einem Grundstück mit 447 Quadratmetern 495.000 Euro plus zehn Prozent Mehrwertsteuer.

Eine ausführliche und bebilderte Baubeschreibung sowie die anderen Villen-Modelle finden Sie auf unserer Website unter diesem Link https://www.azur-mallorca.com/zone-6.xhtml Rückfragen oder Terminvereinbarungen telefonisch unter (0034) 971 641 505 oder per Email info@azur-mallorca.com

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, Franz Stockinger und das Azur-Mallorca-Team