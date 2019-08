Drei moderne Villen mit Pool demnächst bezugsfertig

PR-Bericht

Die attraktiven Neubauvillen sind nur zwei Kilometer vom Strand Es Trenc und vom Yachthafen Sa Ràpita entfernt. Von der Dachterrasse aus genießt man einen schönen Blick über die Dächer des Wohngebietes hinweg und auf das etwa ein Kilometer entfernte Meer.

Das Raumangebot besteht im Erdgeschoss aus einem Wohn- Esszimmer auf zwei Ebenen und einer separierten Küche mit dahinterliegendem Hauswirtschaftsraum. Im Eingangsbereich befindet sich ein Gäste-WC. Vor dem Wohn-Essbereich nach Süden hin liegen die überdachte Terrasse und davor der private Pool und der Garten.

Im Obergeschoss befinden sich ein Masterschlafzimmer mit Bad en-suite und zwei weitere Schlafzimmer, die sich ein Badezimmer teilen. Von einem Schlafzimmer und dem Masterbereich aus hat man Zugang auf eine Terrasse mit Blick auf den Pool und den Garten. Seitlich am dritten Schlafzimmer liegt ein kleiner Japanischer Garten.

Auf dem 446 Quadratmeter großen Grundstück befinden sich zwei Kfz-Stellplätze.

Im zweiten Obergeschoß bietet die Villa mit einer großen Dachterrasse und einem schönem Blick einen weiteren erstklassigen Bereich für Ruhe und Entspannung oder zum Sonnenbaden.

Die Villa hat moderne Baustandards mit Isoliermauerwerk, Isolierverglasung, eingebaute Wandschränke in allen Schlafzimmern und Warmwasserbereitung mit Solarunterstützung. Küche und Klimaanlage sind vorinstalliert und für die Komplettierung liegen günstige Angebote vor.

Kaufpreis der Villa 595.000 Euro plus zehn Prozent IVA (Mehrwertsteuer)

Derzeit können wir Ihnen in insgesamt sechs Zonen am Es Trenc attraktive Neubauvillen anbieten. Ein Teil davon ist bereits bezugsfertig! Eine ausführliche Übersicht über alle Neubauprojekte in den sechs Zonen finden Sie auf unserer Website https://www.azur-mallorca.com/ihre-neubau-villa-am-strand-es-trenc.xhtml

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, Franz Stockinger und das Azur-Mallorca-Team.