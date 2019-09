Luxusvillen auf Mallorca in traumhafter Location

PR-Bericht

Mit der wunderschönen Kulisse des Llevant-Gebirges im Rücken, genießt man vom Obergeschoss und von der Dachterrasse aus den herrlichen Blick über die große Bucht von Alcúdia bis hinüber zum Cap Formentor. Die Neubau-Wohnanlage entsteht im beschaulichen Küstenort Colònia de Sant Pere, nur etwa 200 bis 300 Meter vom Hafen und Strand entfernt.

Insgesamt entstehen hier in kurzer Zeit 27 Villen mit privatem Pool und mit drei oder vier Schlafzimmern in Top-Qualität mit Isolierverglasung und optimaler Wärme- und Schallisolierung. Ausgestattet mit Klima-Anlage warm/kalt in allen Wohn-und Schlafräumen und Fußbodenheizung in den Bädern bieten sie den Bewohnern modernen Wohnkomfort.Die ersten Villen, drei mit jeweils drei Schlafzimmern und eine mit vier Schlafzimmern, sind bereits im Bau und im Juni 2020 bezugsfertig.

Ref.Nr. 1904-D-2

Villa mit Pool und drei Schlafzimmern, Wohnfläche 218 Quadratmetern, Wohn-Nutzfläche 354 m2. Grundstück mit 436 m2, die Villa wird komplett möbliert verkauft, VERKAUFT!

Ref.Nr. 1904-C-26

Villa mit Pool und drei Schlafzimmern, Wohnfläche 212 m2, Wohn-Nutzfläche 338 m2, Grundstücksfläche 434 m2, Kaufpreis 802.800 Euro

Ref.Nr. 1904-C-27

Villa mit Pool und drei Schlafzimmern, Wohnfläche 212 m2, Wohn-Nutzfläche 338 m2, Grundstücksfläche 434 m2, Die Villa wird komplett möbliert verkauft, Kaufpreis 834.000 Euro

Ref.Nr. 1904-F-1

Villa mit Pool und vier Schlafzimmern, Wohnfläche 264 m2, Wohn-Nutzfläche 441 m2, Grundstücksfläche 654 m2, Kaufpreis 932.200 Euro

Die Baustelle und ähnliche Referenz-Villen können jederzeit gegen Terminabsprache besichtigt werden.

Das Exposé können Sie direkt auf unserer Website sehen

https://www.azur-mallorca.com/details.xhtml?id[obj0]=20519

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme Franz Stockinger und das Azur-Mallorca-Team