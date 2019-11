Der neue Bestseller unter den Neubauvillen am Es Trenc

PR-Bericht

Als wir vor etwa zwei Jahren auf unserer Website die Neubauprojekte in der Region des Strandes Es Trenc vorstellten und dabei auf den geplanten oder bereits begonnenen Bau von etwa 120 Neubauvillen in insgesamt sechs Bauzonen in Sa Ràpita hingewiesen haben, hat so mancher ungläubig den Kopf geschüttelt. „Wer soll denn das kaufen?“ oder „...zu diesen Preisen?“ so oder so ähnlich klangen damals die Aussagen.

Für Branchen-Insider war und ist die Menge kein Problem, im Gegenteil. Es war klar, dass langfristig die Nachfrage nach Villen mit privatem Pool und mit zeitgemäßer Ausstattung in dieser Region gar nicht befriedigt werden kann und das einfach aufgrund der Tatsache, dass in den nächsten Jahren die noch vorhandenen Baugrundstücke aufgebraucht sein werden. Neuparzellierungen sind auf Mallorca durch die restriktive Gesetzgebung nahezu ausgeschlossen.

Was aber selbst alle Akteure im Immobiliengeschäft in Bezug auf die genannten 120 Neubauvillen überrascht hat, ist das Tempo mit dem sie verkauft werden.

Wie in einem Beitrag vom 9. September 2019 berichtet, überraschte der schnelle Verkauf der acht Luxusvillen direkt gegenüber vom Yachthafen und mit nur 200 bis 300 Metern Entfernung zum Strand, alle Beteiligten. Die Preise der Villen mit Pool hatten mit 820.000 Euro bis 980.000 Euro plus zehn Prozent MwSt. ein für die Region bis dahin eher ungewöhnlich hohes Niveau und so stellten sich alle Akteure auf eine längere Vermarktungsdauer ein.

Die Überraschung war aber perfekt, denn zwischen unserer ersten Musterhaus-Präsentation am Ostersamstag dieses Jahres und Ende August wurden alle acht Villen verkauft. In der Folge wurden noch zwei weitere Villen errichtet und auch davon wurde bereits eine verkauft.

Die zweite Villa auf der sich ein alter Mühlenturm befindet ist mit drei Schlafzimmern, drei Badezimmern und einem großen Wohnbereich mit Galerie ausgestattet und kostet 800.000 Euro plus zehn Prozent Mehrwertsteuer. Ein Exposé können Sie bei Interesse hier anfordern: info@azur-mallorca.com. Eine Beschreibung des Bauprojektes finden Sie unter dem weiter unten genannten Link in der Zone 3.

Konnte man den oben beschriebenen schnellen Verkauf der acht Villen auch noch der extremen Strandnähe zuschreiben, so bieten die Neubauvillen in der Zone 2 die nächste Überraschung. Das Baugebiet liegt in Dalt de Sa Ràpita, einem beliebten Wohngebiet gleich am oberen Rand des Dorfes, mit aber immerhin einer Entfernung von zwei Kilometer bis zum Strand.

Hier entstehen 56 Villen mit jeweils drei Schlafzimmern, drei Badezimmern, Wohn-Essbereich mit amerikanischer Küche, Terrasse, Hauswirtschaftsraum und Abstellraum. Die Villen werden mit und ohne Pool, sowie Garage angeboten und die Preise der derzeit im Verkauf befindlichen Villen liegen zwischen 480.000 und 525.000 Euro jeweils zuzüglich zehn Prozent MwSt. Ein Großteil der Villen ist bereits fertiggestellt und die nächsten werden im Mai 2020 an die neuen Eigentümer übergeben.

Die große Überraschung liegt aber auch hier im Tempo mit dem der Verkauf der Villen von statten geht. Von den 56 Villen sind bis dato 39 verkauft, das ergibt einen Anteil von 70 Prozent. Von der derzeit im Verkauf befindlichen Phase 3A und 3B sind noch fünf Villen zu haben und der letzte Bauabschnitt 4A und 4B mit insgesamt zwölf Villen geht demnächst in den Verkauf.

Exposé zur Zone 2 können Sie mit der obengenannten Email-Adresse anfordern und eine Beschreibung des Bauprojektes finden Sie unter dem weiter unten genannten Link in der Zone 2. Musterhaus-Besichtigungen sind von montags bis samstags gegen vorheriger Terminabsprachen möglich. Eine übersichtliche Zusammenfassung aller Neubauprojekte in der Region, am Strand Es Trenc und in allen sechs Zonen finden Sie auf unserer Website unter dem Link https://www.azur-mallorca.com/de/ihre-neubau-villa-am-strand-es-trenc.xhtml

Informationen, Beratung und Terminabsprache unter Email info@azur-mallorca.com oder Info- Telefon (0034) 971 641 505.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme,

Franz Stockinger und das Azur-Mallorca-Team