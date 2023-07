Living Blue Mallorca, die inhabergeführte Immobilienagentur, spezialisiert auf exklusive Land- und Stadthäuser im Inselinneren Mallorcas, feierte die offizielle Eröffnung ihres neuen Büros im malerischen Dorf Campos. Die feierliche Einweihung fand letzten Samstag statt und brachte langjährige Kunden, Freunde und Eigentümer zusammen.



Die Expansion nach Campos stellt einen weiteren, bemerkenswerten Meilenstein für Living Blue Mallorca dar – das Portfolio wird erweitert und ausgebaut, um dem internationalen Klientel weitere interessante Objekte anbieten zu können.



Nach einer umfangreichen Renovierung mit Natursteinwänden und Böden aus Mikrozement, wurden die Räumlichkeiten durch das Unternehmen "Only Summer" ausgestattet, welches exquisite Lifestyle-Möbel sowie Wein und Olivenöl aus eigener Produktion zum Verkauf anbietet.

Neben den offiziellen Feierlichkeiten wurden die Teilnehmer mit vegetarischen Fingerfood der Panaderia Pomar, erfrischenden Getränken und Live-Musik vom Flamenco-Gitarristen Rafael Maldonado verwöhnt. Die Atmosphäre war heiter und die Gäste haben das Event sichtlich genossen.



Living Blue Mallorca drückt seinen geschätzten Kunden und Freunden ihre aufrichtige Dankbarkeit aus, deren Unterstützung bei ihrer Erfolgsgeschichte eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ihr andauerndes Vertrauen und die zahlreichen Empfehlungen haben wesentlich zum Wachstum und Erfolg der Firma beigetragen.



Das neue Büro in Campos wird Ihnen, in enger Zusammenarbeit der vier weiteren Büros in Alaró, Santa Maria del Camí, Port de Sóller und Palma, dabei helfen, Ihr Traumhaus im Süden Mallorcas oder auch inselweit zu finden. Eine interessante Möglichkeit auch für alle Hausbesitzer, die mit dem Gedanken spielen, ihre Immobilie zu veräußern.

Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Living Blue Mallorca S.L.

E-Mail: info@livingblue-mallorca.com

Telefon: +34 971 510 609