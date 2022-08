Das Bio-Olivenöl Extra Vergine der Marke Fet à Sóller "Suc de Cel" ist auf der Lebensmittelmesse Biofach 2022 in Nürnberg als das Beste weltweit ausgezeichnet worden. Neben dem Feinkostlieferanten Fet a Sóller nahmen noch weitere balearische Unternehmen in diesem Bereich am Wettbewerb teil.

Dazu zählten unter anderem Flor de Sal, Olíric, Granola Sense Nom, Garrover de Mallorca, und Morvedra. Insgesamt 150 Öle weltweit wurden auf der Biofachmesse präsentiert. Für die Ermittlung des besten Produktes wurden die Teilnehmer auf folgende Kriterien überprüft: die sensorische Qualität des Öls, die Aufmachung des Produkts und seine Konservierung. Ähnliche Nachrichten Fet a Sóller bietet Lieferung nach Hause an Unter den Top 10, auf Platz 4, schaffte es auch das Öl von Morvedra, das auf der Nachbarinsel Menorca produziert wird. Die Biofach in Nürnberg gilt als eine der wichtigsten Lebensmittelmessen im Biosektor.