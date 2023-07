Entdecke die Magie der Weingüter und genieße ein unvergessliches Event auf Mallorca

In diesem Fall begeben wir uns auf die wunderschöne Insel Mallorca, um in die faszinierende Welt der Weinkellerei Sa Cabana einzutauchen und eine einzigartige Erfahrung bei einer Veranstaltung zu erleben, die unvergesslich sein wird. Bereite dich darauf vor, Live-Musik, exquisite Weinauswahl und köstliche Gastronomie zu genießen. Wir laden dich ein, uns auf dieses aufregende Abenteuer zu begleiten!

Am Samstag, den 29. Juli, von 20 bis 23 Uhr, hast du die Gelegenheit, in die magische Umgebung von Finca Vi Sa Cabana im malerischen Binissalem einzutauchen. Dieser idyllische Ort im Herzen der Insel öffnet seine Türen, um uns mit einer noch nie dagewesenen Veranstaltung zu begeistern.

Der Höhepunkt des Abends wird das Live-Konzert von TOM TROVADOR sein, einem talentierten Musiker, der deine Sinne mit seiner unglaublichen Stimme und seiner Fähigkeit, uns mit seinen Melodien zu transportieren, fesseln wird. Bereite dich darauf vor, dich von der Musik in einer einzigartigen Umgebung mitreißen zu lassen!

Der Eintritt zu dieser exklusiven Veranstaltung kostet 20 Euro und beinhaltet nicht nur das Live-Konzert von TOM TROVADOR, sondern auch ein Glas Wein, um auf den Anlass anzustoßen. Es wird die perfekte Gelegenheit sein, die exquisiten Weine zu entdecken und zu probieren, die in diesen Weingütern produziert werden, wo Tradition und Leidenschaft sich vereinen, um authentische Weinjuwelen anzubieten.

Aber das ist noch nicht alles! Die Veranstaltung wird auch eine breite Auswahl an Getränken für alle Teilnehmer bieten. Du kannst eine Vielfalt von Weinen, Bieren und Gin Tonics kosten, die sorgfältig ausgewählt wurden, um selbst die anspruchsvollsten Gaumen zufriedenzustellen. Außerdem wird ein Foodtruck vor Ort sein und eine hochwertige gastronomische Auswahl anbieten, um das Erlebnis mit Geschmacksrichtungen zu ergänzen, die deinen Gaumen verwöhnen werden.

Die Bodegas Sa Cabana (https://bodegasacabana.com/) erheben sich als ein echtes önologisches Paradies, wo die Pflege der Weinberge und die Leidenschaft für die Produktion qualitativ hochwertiger Weine sich vereinen, um ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen. Mit einer langen Tradition in der Weinherstellung hat dieses Weingut den Inselgeist in jeder Flasche bewahrt und sie zu authentischen Schätzen gemacht, die die Leidenschaft und Hingabe ihrer Winzer widerspiegeln.

Die Veranstaltung am Samstag, den 29. Juli, ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, um in die faszinierende Welt der Weingüter einzutauchen und einen unvergesslichen Abend auf Mallorca zu genießen. Verpasse nicht die Gelegenheit, die Live-Musik von TOM TROVADOR zu genießen, die exquisiten Weine zu probieren und das köstliche gastronomische Angebot zu erkunden.

Wir erwarten dich auf der Finca Vi Sa Cabana, einem Ort, an dem die Magie der Weinberge mit Leidenschaft für Kunst und dem Vergnügen, besondere Momente zu teilen, verschmilzt! Lass dir diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen, in die Weinkultur einzutauchen und eine sinnliche Erfahrung zu erleben, die in deiner Erinnerung bleiben wird.

Komm und schließe dich uns bei dieser außergewöhnlichen Veranstaltung auf Mallorca an! Wir erwarten dich mit offenen Armen auf der Finca Vi Sa Cabana, wo außergewöhnliche Weine und Live-Musik zu einer unvergesslichen Nacht verschmelzen!

BUCHUNG UNTER

Visitas@bodegasacabana.com

oder unter der Nummer +34 622 930 539