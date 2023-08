In einer pulsierenden und emblematischen Straße an Palmas Paseo Marítimo ist ein einzigartiges gastronomisches Zentrum entstanden: Ópera Maritim. In dieser Enklave, die von der angesehenen Opera Group betrieben wird, verschmelzen die Raffinesse der italienischen Gourmetküche und die Emotionalität der Oper zu einem Paradies für anspruchsvolle Gaumen und sensible Herzen.

Im Ópera Maritim ist die Liebe zur italienischen Spitzenküche in jedem Detail spürbar. Der Chefkoch hat in Zusammenarbeit mit berühmten italienischen Köchen, die Meister der italienischen Haute Cuisine sind, ein außergewöhnliches Menü kreiert, das die Erwartungen übertrifft und die Gäste auf eine unvergleichliche kulinarische Reise entführt. Zutaten von höchster Qualität und unvergleichlicher Frische, die zum Teil direkt aus Italien importiert werden, verschmelzen mit handwerklichen Kochtechniken zu Gerichten, die wahre essbare Kunstwerke sind. Die hausgemachten Nudeln, die mit Sorgfalt und Präzision zubereitet werden, sind echte Geschmackssymphonien in jedem Bissen. Und das ist nur der Anfang! Ópera Maritim bietet auch eine abwechslungsreiche Auswahl an Vorspeisen zum Teilen sowie Fleisch- und Fischgerichte, die pure kulinarische Meisterleistungen sind, nicht zu vergessen die kultigen und spektakulären Gourmet-Pizzen. Ópera Maritim ist jedoch viel mehr als nur ein gastronomisches Ziel. Es ist eine leidenschaftliche Hommage an die Oper, eine Leidenschaft, die von den Visionären hinter diesem Lokal geteilt wird. Während Sie Ihren Abend genießen, können Sie gelegentlich Live-Auftritte von führenden Opernsängern erleben, deren kraftvolle Stimmen den Raum mit fesselnden Melodien erfüllen. Musik und Kunst vereinen sich mit der Gourmetküche zu einem echten und aufregenden Erlebnis. Im Herzen von Palmas Paseo Marítimo gelegen, hat sich Ópera Maritim als "Zufluchtsort" für Liebhaber der Opernkunst und der gehobenen Küche etabliert. Dieser kulinarische Tempel ist mehr als nur ein Restaurant; es ist ein Ort, an dem die Exzellenz der italienischen Küche mit der Leidenschaft für die Oper verschmilzt, was zu einem Erlebnis führt, das ein Orchester von Aromen und Emotionen hervorruft. Jeder Besuch des Ópera Maritim ist ein Erlebnis, das Ihre Sinne anregt. Sie werden in ein Universum der Eleganz und Raffinesse entführt, in dem wir uns bemühen, jedes Gericht zu einem künstlerischen Ausdruck zu machen. Von den authentischen Aromen Italiens bis hin zu Live-Opernaufführungen wurde jeder Aspekt sorgfältig inszeniert, um Ihnen ein kulinarisches Erlebnis zu bieten, das Sie fesselt und begeistert. Tauchen Sie ein in den Charme von Ópera Maritim und lassen Sie sich mitreißen von einer unvergleichlichen gastronomischen Reise, bei der italienische Exzellenz und Opernleidenschaft in perfekter Harmonie zusammenfließen. Soziale Netzwerke: Facebook

Buchungen und Informationen: Buchungen Anschrift: Carrer de Monsenyor Palmer, 2, 07014 Palma, Illes Balears Telefon: 971 60 33 86