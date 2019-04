Parlaments-Wahl in Spanien ruft 36 Millionen Bürger auf

Bei den seit heute laufenden Parlamentswahlen sind mehr als 36,8 Millionen Bürger mit spanischer Staatsangehörigkeit aufgerufen, ihre Vertreter im Parlament, 208 Senatoren und 350 Abgeordnete, zu wählen. Ausländer dürfen im Allgemeinen nicht teilnehmen, auch wenn sie Bürger der Europäischen Union sind. Seit 9 Uhr morgens sind am Sonntag​ die Wahllokale auf den Balearen geöffnet. In Rathäusern, Schulen oder öffentlichen Einrichtungen sind rund 2400 Urnen aufgestellt worden. Vor Palmas Stadtverwaltung herrschte am Morgen bereits dichter Andrang.

Die ersten Kandidaten wurden am Vormittag medial bei ihrer Stimmabgabe begleitet. So wünschte sich Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez (PSOE) nach seiner Wahl eine "breite parlamentarische Mehrheit, die vier Jahre von Ruhe und Gelassenheit leben soll". Francina Armengol (PSOE), Ministerpräsidentin der Balearen, teilte auf ihrem Twitter-Account ein Bild von ihrem Urnengang mit der Formulierung, alle Wähler sollten mobilisiert werden an diesem historischen Tag, um einen Gewinn aus dieser Möglichkeit zu ziehen.

17,9 Millionen Frauen sind in Spanien als Wähler registriert sowie 16,8 Millionen Männer. Das sind fast 400.000 Wähler mehr als bei den vorherigen Parlamentswahlen im Juni 2016. Nach Altersgruppen sind die meisten der in der Volkszählung erfassten Personen zwischen 40 und 59 Jahre alt. Auch 1,15 Millionen Jugendliche gehören mit Erreichen der Volljährigkeit zu den Neuwählern 2019.

Die Wahlbeteiligung lag 2016 bei rund 60 Prozent. Fest steht bereits, dass die Zahl der Briefwähler 2019 im Vergleich zur vorherigen Wahl stark zugenommen hat. Mit ersten zuverlässigen Prognosen kann am Sonntag gegen 20 Uhr gerechnet werden.