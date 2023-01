Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten auf Mallorca einen Mann retten, der sich in seinem Haus den Penis abgeschnitten hatte. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter Berufung auf die Polizei. Demnach seien die Retter am Freitag zur Mittagszeit zu einem Wohnhaus ins Viertel Verge de Lluc (Es Pont d'Inca) gerufen worden. Dort brachen sie die Tür auf und fanden den stark blutenden 47-Jährigen vor. Er befand sich offenbar in einem nervlichen Extremzustand und hatte die Tür von innen abgeschlossen. Warum er sich ausgerechnet den Penis abschnitt, ist unklar.

Die herbeigerufenen Sanitäter versorgten im Anschluss die Wunde des Mannes und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass nicht der gesamte Penis abgetrennt worden war. Die Ärzte konnten Teile davon offenbar wieder annähen und den Mann, der bei dem Vorfall extrem viel Blut verloren hatte, stabilisieren. Er hatte offenbar ein normales Küchenmesser verwendet.