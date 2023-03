Wer derzeit in Son Carrió im Osten von Mallorca unterwegs ist, dem werden sie vielleicht schon aufgefallen sein: die eher ungewöhnlichen weißen Zacken auf dem Asphalt. Doch was haben sie zu bedeuten? Bei der in Spanien auch als "Drachenzähne" bekannten Fahrbahnmarkierung handelt es sich um dreieckige Zeichen auf beiden Seiten der Fahrbahn, die zunächst eine optische Täuschung erzeugen und die Fahrbahn enger erscheinen lassen. So sollen Autofahrer in erster Linie dazu gebracht werden, die Geschwindigkeit zu drosseln.

Da der Ort Son Carrió zu einem Verkehrsknotenpunkt in der Region Llevant geworden ist, wurde er zur Teststrecke für die neue Asphaltierung ausgewählt. Die Generaldirektion für Verkehr arbeitet seit Monaten in Zusammenarbeit mit den Gemeindeverwaltungen und dem balearischen Verkehrsministerium an diesem Projekt. Die weißen Zacken befinden sich in der Regel in der Nähe von Fußgängerüberwegen oder Unfallschwerpunkten. Laut Balearen-Regierung könnten Verkehrsteilnehmer die "Drachenzähne" künftig häufiger zu Gesicht bekommen. Wenn die Ergebnisse der laufenden Testphase positiv ausfallen, werden sie immer häufiger Teil des Stadtbildes werden. Eingesetzt werden sie jedoch nicht nur an gefährlichen Straßenabschnitten. Außerdem plane man diese Fahrbahnmarkierungen in Bereichen auf den Asphalt zu malen, in denen Schwerlast- oder Lastkraftwagen durch die Städte fahren. Um die Zahl der Verkehrsunfälle zu verringern und die Geschwindigkeitskontrolle in städtischen Gebieten zu fördern, könnte man sie in Zukunft auch vermehrt vor Schulen und Kindergärten vorfinden.