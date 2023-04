Auf Mallorca ist am Mittwoch ein junger Mann auf tragische Weise ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wählte dessen Freundin gegen 10 Uhr vormittags den Notruf und gab an, dass ihr Lebenspartner nicht mehr atme. Als die Rettungskräfte in der Wohnung im Stadtteil Son Cotoner eintrafen, fanden sie den 24-Jährigen leblos im Bett vor und konnten nichts mehr für ihn tun. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Mann an einer Überdosis Drogen gestorben sein. Eine Autopsie soll Lichts ins Dunkel bringen.

Ähnliche Nachrichten 70-jähriger Rentner auf Mallorca wegen Einbruchserie festgenommen Immobilienbetrug auf Mallorca: 235 Anleger um 3,5 Millionen Euro geprellt Zumindest eines scheint jetzt schon festzustehen: Es soll kein Verbrechen gewesen sein. Bei dem jungen Mann soll es sich um eine Person ausländischer Nationalität handeln. Ob es ein EU-Bürger oder gar ein Deutscher war, wurde nicht bekannt. Im Rahmen ihrer Ermittlungen verhörte die Polizei in der Gegend rund um die Plaça Salvador Dalí zahlreiche Nachbarn und Gastronomen, was dazu führte, dass sich viele Schaulustige auf den Straßen einfanden. Die Freundin des Mannes wurde von einem Psychologen betreut.