Der Verkauf von Klimaanlagen geht auf Mallorca derzeit durch die Decke. In einigen Geschäften sind sie bereits so gut wie ausverkauft.

Verschiedene Geschäfte bestätigten der MM-Schwesterzeitung "Última Hora", dass die Anwohner auf der Insel wegen der derzeitigen anhaltenden Hitze wie verrückt Klimaanlagen kaufen. Die Ladenbesitzer berichteten von einem starken Verkaufsanstieg und betonten, dass der Vorrat zur Neige gehe. In dem großen Einkaufszentrum Alcampo war bereits am Montagnachmittag nur noch eine einzige Klimaanlage verfügbar. "Wir erwarten an diesem Dienstag eine neue Belieferung. Jedoch man muss schnell sein, denn die Klimageräte sind heiß begehrt und dadurch rasch wieder ausverkauft”, so eine Verkäuferin.

Die mobilen Klimaanlagen sind bei vielen gefragter als die eingebauten kühlen Helfer, da sie mit 250 bis 600 Euro deutlich erschwinglicher sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie direkt einsatzbereit sind und einfach von A nach B geschoben werden können und somit immer eine kühle Brise garantieren.

Auch die spanische Warenhauskette "El Corte Ingles" verzeichnet seit einer Woche einen starken Anstieg bei der Nachfrage nach Ventilatoren und mobilen Klimaanlagen. Mitarbeiter betonen jedoch, dass sie genügend Vorrat hätten, da sie bereits auf die Hitzewellen vorbereitet seien, die nun immer häufiger auf Mallorca auftreten.



Das Elektrofachgeschäft "Calbet" berichtet ebenfalls von einem verstärkten Interesse an Klimaanlagen und sagte, dass sie sich besser verkaufen lassen, wenn es draußen bereits heiß ist. Allerdings sei bei den Kunden von Calbet die Nachfrage nach eingebauten Klimaanlagen höher als nach tragbaren Geräten.

Die Insel Mallorca durchläuft derzeit die zweite Hitzewelle des Jahres und verzeichnet dabei auffällig heiße Nächte, in denen in Küstengebieten die Temperatur nachts immer noch um die 34 bis 35 Grad Celsius beträgt. Miquel Gili, stellvertretender Sprecher des Staatlichen Wetteramts auf den Balearen (Aemet) sagte voraus, dass die zweite Julihälfte sehr heiß werden würde. In Anbetracht dieser Wettervorhersage sei es wahrscheinlich, dass auch in naher Zukunft die Nachfrage nach Klimageräten weiter ansteigen wird.