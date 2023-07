Die Guardia Civil hat am vergangenen Mittwoch (19.7.) zwei irische Urlauber verhaftet, die in einem Hotel in Magaluf eine Frau sexuell missbraucht haben sollen. Der Vorfall ereignete sich nach Mitteilung der Polizei in den frühen Morgenstunden. Das Opfer erklärte den Beamten, dass zwei Männer sie in ihrem Hotelzimmer sexuell missbraucht hätten. Die Frau wurde daraufhin von einer Patrouille der Guardia Civil ins Krankenhaus Son Espases in Palma gebracht, wo sie sich einer Untersuchung unterzog.



Die Beamten der auf Sexualdelikte spezialisierten Gruppe der Guardia Civil in Calvià leiteten eine Untersuchung ein und fanden heraus, dass sich die beiden Verdächtigen nicht mehr in dem Hotel aufhielten, in dem der Übergriff stattgefunden hatte, und dass sie das Hotel verlassen hatten, um in ihr Land zurückzukehren.



Die Beamten versuchten, die beiden Personen auf dem Flughafen von Palma ausfindig zu machen und nahmen sie schließlich im Boarding-Bereich eines Fluges nach Dublin fest. Ein Richter ordnete anschließend ihre Einweisung ins Gefängnis an. Das mutmaßliche Opfer flog am Freitag zurück nach England.