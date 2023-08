Erster Samstag im August, Kloster Lluc, Fußmarsch – bei den ersten Mallorca-Kennern klingelt es vermutlich bereits. Am Samstagabend um 23 Uhr geht es wieder los, auf die Wanderer der kompletten Route warten rund 46 Kilometer. In diesem Jahr begeht der längst legendäre Pilgermarsch Güell a Lluc a peu seinen mittlerweile 50. Jahrestag. Die Veranstalter rechnen einmal mehr mit rund 50.000 Teilnehmern. Die ganz Harten starten traditionsbewusst am Parque Güell im Herzen Palmas, nicht ganz so Ambitionierte schließen sich der Karawane irgendwo entlang der Strecke an. Das kann bereits in Marratxi oder Santa María sein, aber auch weiter oben, etwa in Lloseta oder Selva. Je nach gewählter Streckenlänge marschieren die Teilnehmer zwischen acht und dreizehn Stunden.



Für motorisierte Verkehrsteilnehmer heißt das, dass zwischen Samstagnacht und Sonntagmittag entlang des Streckenverlaufs – Palma, Marratxí, Santa María, Consell, Binissalem, Lloseta, Selva, Kloster Lluc – zeitweise die entsprechenden Landstraßen gesperrt sein werden. Wann welcher Streckenabschnitt davon betroffen ist, kann dem Foto über diesem Artikel entnommen werden. Der Inselrat empfiehlt, während des Pilgermarsches die Route Palma-Kloster Lluc möglichst weiträumig zu umfahren.



Den ersten Fußmarsch zum Kloster Lluc organisierte 1974 eine Gruppe von Freunden. Sie wollten damit Mallorcas Schutzheiliger La Moreneta ihren Dank dafür aussprechen, das Leben eines kleines Mädchens bei einem Verkehrsunfall verschont zu haben. An der ersten Pilgerwanderung nahmen gerade einmal rund 30 Personen teil. Als die mallorquinische Sparkasse Sa Nostra 1980 damit begann, als Sponsor der Wanderung aufzutreten und entsprechend die Werbetrommel zu rühren, veränderte die bis dato familiäre Veranstaltung im Handumdrehen ihren ursprünglichen Charakter.

Insofern überrascht es auch nicht, dass die Teilnehmer zur Kasse gebeten werden. Kostenpunkt in diesem Jahr: acht Euro. Theoretisch können sich Interessierte über die offizielle Homepage (grupguell.es) des Pilgermarsches anmelden, diese weist seit Tagen jedoch Problem beim Laden auf.