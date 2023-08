Der Glanz am Gebäude des legendären Café del Sol am Strand der Cala Millor ist längst ab, nach über 15 Jahren Betrieb waren im Februar 2022 dort die Lichter für immer ausgegangen. Vorausgegangen waren nicht nur das Ende des Konzessionsvertrags zwischen Gemeinde und dem Betreiber des Musiklokals, sondern auch Verstimmungen im Zusammenhang mit einer möglichen Verlängerung dessen. Doch Hoffnung für die Bewohner und Besucher Sant Llorenç' naht: Die Gemeinde plane, das leerstehende Gebäude zunächst wieder in Schuss zu bringen und anschließend einen neuen Mieter zu finden, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Freitag.

Für Sant Llorenç' neuen Bürgermeister Jaume Soler steht außer Frage, dass in dem Flachbau am Strandboulevard wieder Leben einziehen müsse. "Das Café del Sol hauchte der Gegend viel Kultur ein", befand er. In der Tat hatte das Musiklokal ganz entscheidend zum kulturellen Leben in und um die Cala Millor beigetragen, auch deshalb, weil es ganzjährig geöffnet hatte. Eine Bühne und Publikum fanden dort regelmäßig auftretenden Bands und Stand-up-Comedians. Doch bevor die Suche nach einem Nachfolger für das Café del Sol startet, soll das Gebäude ein Facelifting verpasst bekommen. Und das werde nicht billig, befürchtet Bürgermeister Soler. Einer ersten Schätzung von Gutachtern zufolge kommen auf die Gemeinde Ausgaben von knapp einer Million Euro zu. Gegenwärtig würde bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie durchgeführt werden. Diese, so Soler, soll als Grundlage für die geplante öffentliche Ausschreibung dienen. "Unser ausgegebenes Ziel ist, dass die Räumlichkeiten im nächsten Jahr wieder mit kulturellem Leben gefüllt sind."