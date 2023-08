In der Cala Millor nähert sich der Schlupftermin eines Meeresschildkrötennachwuchses. Experten gehen davon, dass sich die kleinen Reptilien zwischen dem 28. August und dem 15. September aus den insgesamt 72 Eiern schälen. Die Mutter des zu erwartenden Nachwuchses hatte am 7. Juli insgesamt 82 Eier an dem viel besuchten Strand verbuddelt. Die balearische Umweltbehörde habe davon zehn entnommen, um sie unter optimalen Bedingungen in einem Brutkasten gedeihen zu lassen, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch. Bei dem Tier handelt es sich konkret um eine Unechte Karettschildröte (Caretta caretta), die in den Gewässern um Mallorca am häufigsten vorkommende Art.

Die Ablagestelle der 72 verbliebenen Eier in der Cala Millor ist seit Wochen weiträumig abgesperrt. Anlässlich des bevorstehenden Schlupfens sucht die zuständige Schutzbehörde Consorci para la Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB) freiwillige Helfer für eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung. Geplant ist, die 72 Eier in Schichten zwei Wochen lang nicht aus den Augen zu lassen. COFIB zufolge bedarf der frisch geschlüpfte Nachwuchs einer "entsprechenden Pflege". Wer Interesse hat, als freiwilliger Helfer möglicherweise live dabei zu sein, wenn der Meeresschildkrötennachwuchs das Licht Mallorcas erblickt, kann sich per E-Mail bewerben: tortugues.cofib@gmail.com. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, die Bereitschaft zum Nachtdienst sollte selbstverständlich vorhanden sein. Einen Crashkurs im Aufziehen von Jungtieren gibt es obendrein, und zwar am 21. August in der Bücherei Sa Coma. Als Andenken winkt ein T-Shirt mit dem Konterfei von COFIB.