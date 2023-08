Die Treppen rund um die Plaça Major in Palma de Mallorca erstrahlen in neuem Glanz. Nachdem noch am Dienstag einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge dort "Ausnahmezustand" herrschte, wurde die Gegend rund um den beliebten Touristen-Hotspot am selben Tag wieder auf Vordermann gebracht.

Nach jahrelangem Warten haben die Bewohner der Plaça Major und alle anderen Bürger auch endlich wieder einen funktionierenden Aufzug, der sie mit der Rambla und der unteren Innenstadt verbindet. Das Rathaus von Palma öffnete diesen ebenfalls am Dienstag für die Öffentlichkeit und entfernte nach Beschwerden der Anwohner auch die Bauzäune sowie den Müll, die Spritzen und die Fäkalien, die sich in dem Bereich angesammelt hatten. Verursacht worden waren die teils chaotischen Zustände dort von mehreren Obdachlosen, die sich während der Umbauphase niedergelassen hatten. Die Verschmutzung rund um die Plaça ist schon seit Monaten ein Problen. Erst am Montag hatten sich die Nachbarn darüber beschwert, dass trotz der Säuberungsaktion von Emaya vor zwei Wochen der Platz erneut vermüllt worden war. Auch die Bürgerbeauftragte Anna Moilanen zeigte sich mit der Räumung jetzt sichtlich zufrieden. Sie erläuterte, dass der Sicherheitsdienst in dem verlassen Einkaufszentrum unter der Plaça Major den Zugang zum Aufzug weiterhin überwacht. Diese Überwachungszeit wird jetzt sogar von sieben Uhr abends bis Mitternacht verlängert. Moilanen sieht die Eröffnung des Aufzugs als großen Fortschritt. "Zuvor mussten Anwohner und Passanten, die keine Treppen steigen können, einen Umweg um die Straße Sant Miquel und Costa de sa Pols zu machen, um zur Rambla zu gelangen", erklärte sie gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Dieses Problem sei nun erledigt.